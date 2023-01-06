6 січня на порталі Дія з’явився важливий документ для підприємців, передає НСН.

Тепер на порталі можна отримати Витяг з Єдиного державного реєстру. Для цього слід перейти за посиланням.

«Витяг з ЄДР підтверджує, що ви маєте або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний у багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках», розповіли у Мінцифрі.

На порталі Дія з’явився важливий документ для підприємців

Раніше витяг з ЄДР можна було отримати в реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПі. Для цього потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу. На порталі Дія цей же документ ви отримаєте миттєво, витративши при цьому 100 гривень.

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