8 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як в Україні розпочався найважчий опалювальний сезон. За його словами, 60% об’єктів по всій Україні увімкнено до тепла.

Найбільше – у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Слово і діло».

Як в Україні розпочався опалювальний сезон

У південних регіонах запуск тепла йде повільніше, але вже розпочато. Натомість у п’яти областях рівень підключення до опалення становить більш ніж 85%, а ще у двох він становить 100%.

«Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше в Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві наразі опалюється 78% будівель», сказав Денис Шмигаль.

Він наголосив, що у підземних газосховищах накопичено 14,5 млрд кубів газу. З огляду на очікувані закордонні постачання цих обсягів достатньо, щоб пройти опалювальний сезон.

«Ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій. Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом», додав Шмигаль.

Коли в Україні почнеться опалювальний сезон