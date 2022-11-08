Стало відомо, чи продовжать в Україні воєнний стан та мобілізацію. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради вніс президент України Володимир Зеленський.

Він запропонував продовжити воєнний стан та мобілізацію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «РБК-Україна».

Тексту самого законопроєкту поки ще немає. Але у Верховній Раді України припускають, що воєнний стан в державі можуть продовжити ще на 90 днів.

Чи продовжать в Україні воєнний стан

“На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів”, повідомив народний депутат Володимир Железняк.

Нагадаємо, поки що воєнний стан в Україні дії до 21 листопада.

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