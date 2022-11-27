Чи позбавить Верховна Рада мандатів депутатів-втікачів – Руслан Стефанчук

У Верховній Раді України хочуть позбавити мандатів депутатів-втікачів, які виїхали за кордон під час війни та не повернулися до роботи. Таких нардепів близько десяти, передає NNS.

Депутатів-втікачів вже звільнили з усіх посад.Також їм не виплачується зарплата. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, позбавити мандата вищезгаданих депутатів не так просто.

«Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто», розповів Стефанчук в інтерв’ю «Суспільному», яке транслювалося під час телемарафону.

Чи позбавить Верховна Рада мандатів депутатів-втікачів

За яких умов можуть позбавити мандатів депутатів-втікачів

У Конституції України чітко прописані підстави, за яких народного депутата можуть позбавити мандата.

Складення повноважень за особистою заявою;

Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата;

Визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім;

Припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

Якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

Невходження депутата, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата зі складу такої фракції;

Смерть депутата.

Тому Верховна Рада України не може прийняти рішення, яке ґрунтується на підставах, не прописаних у Конституції. А вносити зміни до Конституції під час воєнного стану заборонено.

«Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами», наголосив Стефанчук.

За його словами, забрати мандат у депутата можна у випадку виявлення в нього подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку. Проте зараз опрацьовують питання щодо екстрадиції народних депутатів України, які знаходяться в Європі. Для цього потрібне рішення суду, яке має набрати чинності.

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