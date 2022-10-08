Стало відомо, чи буде додатковий вихідний на День захисників і захисниць України. Це свято відзначаться 14 жовтня.

З 2015 року День захисників і захисниць України є офіційним вихідним днем. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Факти».

Однак, в цьому році через воєнний стан, в країні така норма скасована, а значить – відпочивати додатково ми не будемо. В цей день вся країна працюватиме. За календарем українців чекають вихідні у суботу та неділю – 15 і 16 жовтня.

Відзначимо, що 14 жовтнґя ще відзначають Покров Пресвятої Богородиці та День козацтва.

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