Чому в Україні дешевшає капуста, – експерт

Стало відомо, чому в Україні дешевшає капуста. Експерти говорять, що значну частину обсягів на ринку складає підморожена капуста.

Здешевшання капусти пов’язане зі зростанням продукції та її поганої якості. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «РБК-Україна».

Зараз значну частину обсягів на ринку складає підморожена капуста. Деякі фермери білокачанну капусту високої якості хочуть закласти на зберігання і почати продавати не раніше середини грудня. Інша половина виробників продовжує реалізацію якісної продукції, збільшуючи загальну пропозицію продукції на ринку. Свої дії вони пояснюють збільшенням витрат на електроенергію.

Станом на 2 листопада ціни на капусту знизилися до 6-8 гривень за кг. Але ціни на білокачанну капусту в Україні наразі як мінімум на 40% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Експерти прогнозують, що пропозиція капусти на українському ринку в другій половині поточного сезону буде недостатньою. Це призведе до зростання її вартості вже найближчим часом.

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