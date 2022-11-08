Чому світло відключають не за графіком – пояснив директор Центру дослідження енергетики

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, чому світло відключають не за графіком. Адже не можливо запланувати російські удари по Україні.

Зараз в сі відключення – контрольовані, а витривалості української енергосистеми достатньо для того, аби не допустити блекауту. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Главком».

Чому електроенергію відключають не за графіком

«Питання, чому графіки відключень не збігаються з реальними відключеннями, я чую часто. Але точний графік відключень можливий лише за умови, коли ми знатимемо точний час атаки по енергосистемі та її результативність. Але зауважу, що для доведення Києва до блекауту уряд Москви має працювати утричі ефективніше. Водночас ми маємо бути готові до нових атак і таких ситуацій. Зараз йдеться про виживання, а не про комфорт», розповів Олександр Харченко .

Чому не завжди світло відключають за графіком