Майже 250 священників УПЦ МП вимагають трибуналу для Кирила: список підписантів

Майже 250 священників УПЦ МП вимагають церковного трибуналу для Кирила, передає NNS.
Майже 250 священників Української православної церкви Московського патріархату ініціювали міжнародний церковний трибунал щодо предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила. Станом на 14:30 11 квітня 243 священників підписалися під зверненням, опублікованим на сторінці протоієрея УПЦ Андрія Пінчука у Facebook. Збір підписів триває.
Водночас Кирило під час останнього богослужіння закликав вірян об’єднатися “у важкі для країни часи”, в тому числі навколо влади.
Українські священники звинувачують очільника РПЦ у тому, що патріарх Кирило проповідує доктрину “русского мира”, яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь.
“Кирил скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України. Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков розгляне наше звернення та винесе своє справедливе рішення“, – сказано у зверненні.
Священнослужителі також закликали Предстоятелів Помісних Православних Церков:
- Чітко і однозначно засудити військову агресію Російської Федерації проти України.
- Закликати президента Російської Федерації В. В. Путіна негайно припинити війну та звільнити усі захоплені території суверенної України.
- Розглянути публічні заяви Московського патріарха Кирила щодо війни проти України та надати їм оцінку в світлі Святого Письма та Священного Передання Церкви.
- Розглянути на всеправославному рівні доктрину “русского мира”, яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирил і яка стала одним з ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України, та надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та в разі засудження цієї доктрини, притягнути патріарха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол.
У листі також вказано, що подібні суди вже звершувалися над патріархами.
В історії Російської Церкви теж був прецедент звернення до суду Східних Патріархів. У 1666 році саме Східні Патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества та єпископського сану. Никона залишили простим монахом та відправили на каяття до монастиря.
Список священиків, які вже приєдналися до вимоги:
- Пінчук Андрій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Слинько Анатолій, протоієрей, Бориспільська єпархія
- Шевченко Іоанн, архімандрит, Бориспільська єпархія
- Козак Олег, ієрей Бориспільська єпархія
- Анісімов Михайло, протоієрей, Волинська єпархія
- Антончук Петро, ієрей, Волинська єпархія
- Білінський Олександр, протоієрей, Волинська єпархія
- Бондарчук Ігор, ієрей, Волинська єпархія
- Гаврилюк Іван, протоієрей, Волинська єпархія
- Галузій Олександр, протоієрей, Волинська єпархія
- Дацюк Олександр, протоієрей, Волинська єпархія
- Дзвінчук Володимир, протоієрей, Волинська єпархія
- Жовнір Олександр, протоієрей, Волинська єпархія
- Жученя Микола, ієрей, Волинська єпархія
- Клачук Ігор, протоієрей, Волинська єпархія
- Ковалюк Георгій, протоієрей, Волинська єпархія
- Колб Олександр, протоієрей, Волинська єпархія
- Кравчук Валерій, протоієрей, Волинська єпархія
- Кулакевич Михайло, протоієрей, Волинська єпархія
- Курапов Сергій, ієрей, Волинська єпархія
- Літвенчук Володимир, протоієрей, Волинська єпархія
- Марко Петро, ієрей, Волинська єпархія
- Михалюк Владислав, протоієрей, Волинська єпархія
- Михалюк Сергій, протоієрей, Волинська єпархія
- Новак Роман, ієрей, Волинська єпархія
- Новосад Микола, протоієрей, Волинська єпархія
- Остапчук Валерій, протоієрей, Волинська єпархія
- Палій Роман, протоієрей, Волинська єпархія
- Панчук Григорій, протоієрей, Волинська єпархія
- Приходько Сергій, протоієрей, Волинська єпархія
- Сергейчук Володимир, ієрей, Волинська єпархія
- Слива Микола, ієрей, Волинська єпархія
- Тихонюк Володимир, протоієрей, Волинська єпархія
- Філіпович Назарій, протоієрей, Волинська єпархія
- Хрупчик Ростислав, священник, Волинська єпархія
- Черняк Микола, протоієрей, Волинська єпархія
- Шермолович Андрій, ієрей, Волинська єпархія
- Дайнека Леонід, протоієрей, Волинська єпархія
- Камець Павло, протоієрей, Волинська єпархія
- Горун Іоанн, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Дунець Сергій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Кобак Олег, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Кудласевич Іван, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Черевко Олександр, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Хомич Василь, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Шрам Роман, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Бабай Спиридон, архімандрит, Дніпропетровська єпархія
- Пономаренко Андрій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Сопівник Віталій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Ярмула Сергій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Гамалій Сава, архімандрит, Київська єпархія
- Давидов Володимир, протоієрей, Київська єпархія
- Мандзюк Василь, протоієрей, Київська єпархія
- Семащук Петро, протоієрей, Київська єпархія
- Сорокін Олександр, протоієрей Київська єпархія
- Тронько Іоанн, протоієрей, Київська єпархія
- Яковенко Вячеслав, протоієрей, Київська єпархія
- Ігнатьєв Віталій, протоієрей, Кіровоградська єпархія
- Сніжко Василь, протоієрей, Криворізька єпархія
- Мусевич Вадим, ієрей, Криворізька єпархія
- Буренко Діонісій, протоієрей, Львівська єпархія
- Палош Віктор, протоієрей, Мукачівська єпархія
- Посільський Олександр, протоієрей, Рівненська єпархія
- Козак Роман, ієрей, Сарненська єпархія
- Поліщук Роман, протоієрей, Сарненська єпархія
- Прокопчук Сергій, протоієрей, Сарненська єпархія
- Деркач Сергій, протоієрей, Сарненська єпархія
- Панчук Вадим, протоієрей, Сарненська єпархія
- Парипа Олег, протоієрей, Сарненська єпархія
- Денисов Олексій, ієрей, Сумська єпархія
- Панкратов Серафім, архімандрит, Сумська єпархія
- Петренко Смарагд, архімандрит, Сумська єпархія
- Шульга Сергій, протоієрей, Сумська єпархія
- Марінін Іоанн, протоієрей, Черкаська єпархія
- Бондар Олег, протоієрей, Чернівецька єпархія
- Левченко Василь, священник, Чернівецька єпархія
- Клименко Олександр, протоієрей, Бориспільська єпархія
- Трухан Григорій, протоієрей, Конотопська єпархія
- Табуленко Михайло, протоієрей, Вінницька єпархія
- Сорока Ігор, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Максимчук Віктор, протоієрей, Шепетівська єпархія
- Данько Михайло, протоієрей, Білоцерківська єпархія
- Сидоренко Димитрій, священик, Київська єпархія
- Олексієвець Андрій, ієрей, Кіровоградська єпархія
- Гуртовий Георгій, ієрей, Олександрійська єпархія
- Гуляєв Георгій, протоієрей, Херсонська єпархія
- Федчук Олександр, протоієрей, Волинська єпархія
- Чабан Віталій, протоієрей, Володимир- Волинська єпархія
- Демиденко Сергій, протоієрей, Бориспільська єпархія
- Мірчук Юрій , протоієрей, Володимир – Волинська єпархія
- Петровський Вадим, протоієрей, Рівненська єпархія
- Шпаковський Олександр, протоієрей,
Волинська єпархія
- Чамахуд Павло, ієрей, Волинська єпархія
- Василишин Віталій, протоієрей, Шепетівська єпархія
- Сіладі Владислав, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Мазурак Олександр, протоієрей, Волинська єпархія
- Мадірімов Сергій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Шишко Юрій, протоієрей, Волинська єпархія
- Тунський Іван, протоієрей, Тульчинська єпархія
- Шматюк Павло, ієрей, Волинська єпархія
- Верзун Микола, протоієрей, Криворізька єпархія
- Супрунюк Павло, протоієрей, Волинська єпархія
- Головченко Валеріан, ігумен, Київська єпархія
- Плисюк Володимир, протоієрей, Рівненська єпархія
- Менькач Андрій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Зарафутдінов Юрій, протоієрей, Волинська єпархія
- Чолак Петро, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Дзіндзя Олексій, протоієрей, Волинська епархія
- Рудь Петро, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Пастернак Борис, ієрей, Бориспільська єпархія
- Литвин Анатолій, протоієрей, Волинська єпархія
- Каліцінський Сергій, протоієрей, Білоцерківська єпархія
- Новосад Сергій, протоієрей, Рівненська єпархія
- Петро Назаренко, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Яцків Анатолій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Пасічник Дмитрій, протоієрей, Вінницька єпархія
- Григорчук Дмитро, протоієрей, Волинська єпархія
- Михалюк Стефан, протоієрей, Волинська єпархія
- Калашник Стефан, архімандрит, Черкаська єпархія
- Коломієць Михаїл, протоієрей, Шепетівська єпархія
- Ткачук Віталій, ієрей, Волинська єпархія
- Туришин Андрій, ієрей, Волинська єпархія
- Богатчук Іван, протоієрей, Кам’янска Єпархія
- Єфремов Віталій, протоієрей, Криворізька єпархія
- Бачинський Сергій, протоієрей, Волинська єпархія
- Цехмістренко Ігнатій, архімандрит, Київська єпархія
- Набухотний Анатолій, протоієрей, Сарненська єпархія
- Панчук Сергій, протоієрей Кременчуцька єпархія
- Шинкарук Олександр, священик, Волинська єпархія
- Михайлюк Володимир, протоієрей, Кам’янська єпархія
- Бадах Нектарій, ієродиякон, Київська єпархія
- Сєров Сергій, протоієрей, Уманська єпархія
- Сапронов Ігор, протоієрей, Криворізька єпархія
- Шевчук Валентин, протоієрей, Кіровоградська єпархія
- Яцюк Петро, протоієрей, Шепитівська єпархія
- Ходун Георгій, протоієрей, Сумська єпархія
- Киричевський Петро, ієрей, Овруцька єпархія
- Ткачук Володимир, Шепетівська єпархія
- Хвуст Костянтин, священик, Київська єпархія
- Довбенюк Віктор, ієрей, Рівненська єпархія
- Собцев Ілля, протоієрей, Вінницька єпархія
- Мякота Сергій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Андрієвський Ростислав, протоієрей, Сарненська єпархія
- Михайлов Юрій, протоієрей, Волинська єпархія
- Удод Андрій, протоієрей, Сарненська єпархія
- Горзов Петро, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Обдар Віктор, ієрей, Волинська єпархія
- Петренко Олександр, протоієрей, Сумська єпархія
- Сливка Павло, протоієрей, Чернівецька єпархія
- Гаврилюк Іван, протоієрей, Рівненська єпархія
- Щербаков максим, ієрей, Бориспільська єпархія
- Колесов Олександр, протоієрей, Рівненська єпархія
- Іванюк Андрій, ієрей, Запорізька єпархія
- Сушко Ігор, протоієрей, Білоцерківська єпархія
- Сухий Георгій, протоієрей, Рівненська єпархія
- Тюлєнєв Олександр, священик, Тульчинська єпархія
- Чайковський Святослав, протоієрей, Уманська єпархія
- Коритнік павло, протоієрей, Чернівецька єпархія
- Гарник Василь, священик, Волинська єпархія
- Неізвестних Богдан, ієрей, Волинська єпархія
- Давнюк анатолій, протоієрей, Волинська єпархія
- Ковровський Ігор, протоієрей, Білоцерківська єпархія
- Бугір Стефан, протоієрей, Харківська єпархія
- Линник Богдан, пртоієрей, Волинська єпархія
- Куц Онуфрій, архімандрит, Волинська єпархія
- Попльонтаний Микола, протоієрей, Полтавська єпархія
- Гринюк Володимир, ієрей, Волинська єпархія
- Колесник Володимир, священик, Сарненська єпархія
- Тарасюк Олександр, протоієрей, Білоцерківська єпархія
- Миронов Ігор, протоієрей, Вінницька єпархія
- Гончарук Олександр, протоієрей, Хмельницька єпархія
- Кузьмич віталій, протоієрей, Сарненська єпархія
- Граур Олександр, протоієрей, Херсонська єпархія
- Катеринчук віталій, протоієрей, Волинська єпархія
- Ковальчук Микола, протоієрей, Волинська єпархія
- Кур’ян Євген, ієрей, Київська єпархія
- Соболь Віталій, протоієрей, Чернівецька єпархія
- Школьний Максим, ієрей, Київська єпархія
- Ковтач Володимир, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Собуцький Владислав, протоієрей, Волинська єпархія
- Вижиковський Андрій, ієрей, Кам’янська єпархія
- Максимишинець Василій, ієрей, Кіровоградська єпархія
- Мельник Павло, протоієрей, Кіровоградська єпархія
- Яворський Володимир, диякон, Ізюмська єпархія
- Біліневич Макарій, архімандріт, Полтавська єпархія
- Поліщук Іван, архідиякон, Черкаська єпархія
- Величко Віталій, ієрей, Рівненська єпархія
- Погребний Валерій, протодиякон, Білоцерківська єпархія
- Лисенко Микола, протодиякон, Київська єпархія
- Вишневський Василь, священик, Волинська єпархія
- Степанюк Тарас, ієрей, Бориспільська єпархія
- Ковальчук Володимир, протоієрей, Київська єпархія
- Бахарєв Віталій, протоієрей, Рівненська єпархія
- Зуєв Сергій, протодиякон, Київська єпархія
- Бобрик Андрій, протоієрей, Рівненська єпархія
- Кузнецов Георгій, протоієрей, Овруцька єпархія
- Баранов Роман, протоієрей, Київська єпархія
- Шульженко Олександр, протоієрей, Київська єпархія
- Катеринчак Володимир, протоієрей,
- Ярощук Даніїл, протоієрей, Шепетівська єпархія
- Микитин Ярослав, протоієрей, Вінницька єпархія
- Баршай Сергій, ієрей, Київська єпархія
- Сизоненко ігор, протоієрей, Харківська єпархія
- Теличко Віталій, протоієрей, Волинська єпархія
- Мадуда Михайло, протоієрей, Київська єпархія
- Русняк Валерій, протоієрей, Черкаська єпархія
- Івануса Павло, протоієрей, Черкаська єпархія
- Мельничук Олег, протоієрей, Київська єпархія
- Геналюк Андрій, протоієрей, Волинська єпархія
- Якимець Микола, протоієрей, Сарненська єпархія
- Григоренко Олександр, священик, Волинська єпархія
- Золотницький Федір, протоієрей, Київська єпархія
- Миронов Олександр, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Ковальчук Володимир, протоієрей, Київська єпархія
- Безик Василь, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Луканов Всеволод, протоієрей, Тульчинська єпархія
- Кривляк Василь, протоієрей, Ніжинська єпархія
- Дейнека Андрій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Нечипорук Леонід, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Бабець Василь, протоієрей, Мукачівська єпархія
- Лесик Михайло, протоієрей, Волинська єпархія
- Антощук Андрій, протоієрей, Київська єпархія
- Гнатюк Михайло, диякон, Новокаховська єпархія
- Слабченко Роман, ієрей, Київська єпархія
- Іваненко Олександр, ієрей, Олександрійська єпархія
- Завірюха Микола, ієрей, Черкаська єпархія
- Томашевський Володимир, протоієрей, Рівненська єпархія
- Кривчун Сергій, протоієрей, Уманська єпархія
- Солтис Олександр, ієрей, Сарненська єпархія
- Чумак Борис, протоієрей, Білоцерківська єпархія
- Литвиненко Вячеслав, протоієрей, Київська єпархія
- Лупиніс Володимир, протоієрей, Тернопільська єпархія
- Занін Давид, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Скорина Дмитро, диякон, Черкаська єпархія
- Васильчук Віталій, протоієрей, Полтавська єпархія
- Саюк Віктор, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Сергійчук Василій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія
- Бляхарчук Михайло, ієрей, Волинська єпархія
- Гайдучок Іван, протоієрей, Бориспільська єпархія
- Щіпанов Андрій, протоієрей, Київська єпархія
- Коверчук Ярослав, протоієрей, Житомирська єпархія
- Мардар Сергій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія
- Гайдучок Іоанн, протоієрей, Бориспільська єпархія