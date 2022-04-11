Майже 250 священників УПЦ МП вимагають трибуналу для Кирила: список підписантів

Майже 250 священників УПЦ МП вимагають церковного трибуналу для Кирила, передає NNS.

Майже 250 священників Української православної церкви Московського патріархату ініціювали міжнародний церковний трибунал щодо предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила. Станом на 14:30 11 квітня 243 священників підписалися під зверненням, опублікованим на сторінці протоієрея УПЦ Андрія Пінчука у Facebook. Збір підписів триває.

Водночас Кирило під час останнього богослужіння закликав вірян об’єднатися “у важкі для країни часи”, в тому числі навколо влади.

Українські священники звинувачують очільника РПЦ у тому, що патріарх Кирило проповідує доктрину “русского мира”, яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь.

“Кирил скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України. Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков розгляне наше звернення та винесе своє справедливе рішення“, – сказано у зверненні.

Священнослужителі також закликали Предстоятелів Помісних Православних Церков:

Чітко і однозначно засудити військову агресію Російської Федерації проти України.

Закликати президента Російської Федерації В. В. Путіна негайно припинити війну та звільнити усі захоплені території суверенної України.

Розглянути публічні заяви Московського патріарха Кирила щодо війни проти України та надати їм оцінку в світлі Святого Письма та Священного Передання Церкви.

Розглянути на всеправославному рівні доктрину “русского мира”, яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирил і яка стала одним з ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України, та надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та в разі засудження цієї доктрини, притягнути патріарха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол.

У листі також вказано, що подібні суди вже звершувалися над патріархами.

В історії Російської Церкви теж був прецедент звернення до суду Східних Патріархів. У 1666 році саме Східні Патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества та єпископського сану. Никона залишили простим монахом та відправили на каяття до монастиря.

Список священиків, які вже приєдналися до вимоги:

Пінчук Андрій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія Слинько Анатолій, протоієрей, Бориспільська єпархія Шевченко Іоанн, архімандрит, Бориспільська єпархія Козак Олег, ієрей Бориспільська єпархія Анісімов Михайло, протоієрей, Волинська єпархія Антончук Петро, ієрей, Волинська єпархія Білінський Олександр, протоієрей, Волинська єпархія Бондарчук Ігор, ієрей, Волинська єпархія Гаврилюк Іван, протоієрей, Волинська єпархія Галузій Олександр, протоієрей, Волинська єпархія Дацюк Олександр, протоієрей, Волинська єпархія Дзвінчук Володимир, протоієрей, Волинська єпархія Жовнір Олександр, протоієрей, Волинська єпархія Жученя Микола, ієрей, Волинська єпархія Клачук Ігор, протоієрей, Волинська єпархія Ковалюк Георгій, протоієрей, Волинська єпархія Колб Олександр, протоієрей, Волинська єпархія Кравчук Валерій, протоієрей, Волинська єпархія Кулакевич Михайло, протоієрей, Волинська єпархія Курапов Сергій, ієрей, Волинська єпархія Літвенчук Володимир, протоієрей, Волинська єпархія Марко Петро, ієрей, Волинська єпархія Михалюк Владислав, протоієрей, Волинська єпархія Михалюк Сергій, протоієрей, Волинська єпархія Новак Роман, ієрей, Волинська єпархія Новосад Микола, протоієрей, Волинська єпархія Остапчук Валерій, протоієрей, Волинська єпархія Палій Роман, протоієрей, Волинська єпархія Панчук Григорій, протоієрей, Волинська єпархія Приходько Сергій, протоієрей, Волинська єпархія Сергейчук Володимир, ієрей, Волинська єпархія Слива Микола, ієрей, Волинська єпархія Тихонюк Володимир, протоієрей, Волинська єпархія Філіпович Назарій, протоієрей, Волинська єпархія Хрупчик Ростислав, священник, Волинська єпархія Черняк Микола, протоієрей, Волинська єпархія Шермолович Андрій, ієрей, Волинська єпархія Дайнека Леонід, протоієрей, Волинська єпархія Камець Павло, протоієрей, Волинська єпархія Горун Іоанн, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія Дунець Сергій, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія Кобак Олег, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія Кудласевич Іван, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія Черевко Олександр, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія Хомич Василь, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія Шрам Роман, протоієрей, Володимир-Волинська єпархія Бабай Спиридон, архімандрит, Дніпропетровська єпархія Пономаренко Андрій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія Сопівник Віталій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія Ярмула Сергій, протоієрей, Дніпропетровська єпархія Гамалій Сава, архімандрит, Київська єпархія Давидов Володимир, протоієрей, Київська єпархія Мандзюк Василь, протоієрей, Київська єпархія Семащук Петро, протоієрей, Київська єпархія Сорокін Олександр, протоієрей Київська єпархія Тронько Іоанн, протоієрей, Київська єпархія Яковенко Вячеслав, протоієрей, Київська єпархія Ігнатьєв Віталій, протоієрей, Кіровоградська єпархія Сніжко Василь, протоієрей, Криворізька єпархія Мусевич Вадим, ієрей, Криворізька єпархія Буренко Діонісій, протоієрей, Львівська єпархія Палош Віктор, протоієрей, Мукачівська єпархія Посільський Олександр, протоієрей, Рівненська єпархія Козак Роман, ієрей, Сарненська єпархія Поліщук Роман, протоієрей, Сарненська єпархія Прокопчук Сергій, протоієрей, Сарненська єпархія Деркач Сергій, протоієрей, Сарненська єпархія Панчук Вадим, протоієрей, Сарненська єпархія Парипа Олег, протоієрей, Сарненська єпархія Денисов Олексій, ієрей, Сумська єпархія Панкратов Серафім, архімандрит, Сумська єпархія Петренко Смарагд, архімандрит, Сумська єпархія Шульга Сергій, протоієрей, Сумська єпархія Марінін Іоанн, протоієрей, Черкаська єпархія Бондар Олег, протоієрей, Чернівецька єпархія Левченко Василь, священник, Чернівецька єпархія Клименко Олександр, протоієрей, Бориспільська єпархія Трухан Григорій, протоієрей, Конотопська єпархія Табуленко Михайло, протоієрей, Вінницька єпархія Сорока Ігор, протоієрей, Дніпропетровська єпархія Максимчук Віктор, протоієрей, Шепетівська єпархія Данько Михайло, протоієрей, Білоцерківська єпархія Сидоренко Димитрій, священик, Київська єпархія Олексієвець Андрій, ієрей, Кіровоградська єпархія Гуртовий Георгій, ієрей, Олександрійська єпархія Гуляєв Георгій, протоієрей, Херсонська єпархія Федчук Олександр, протоієрей, Волинська єпархія Чабан Віталій, протоієрей, Володимир- Волинська єпархія Демиденко Сергій, протоієрей, Бориспільська єпархія Мірчук Юрій , протоієрей, Володимир – Волинська єпархія Петровський Вадим, протоієрей, Рівненська єпархія Шпаковський Олександр, протоієрей,

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