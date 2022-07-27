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МАГАТЕ замовчує реальні масштаби ядерної небезпеки

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Масштаби ядерної небезпеки

МАГАТЕ серйозно скомпрометовано, так як не оприлюднює реальні масштаби ядерної небезпеки для України та світу внаслідок військового вторгнення на нашу територію російських військ

Дослідницька група Greenpeace Німеччини, яка співпрацює з українськими вченими у Чорнобилі, виявила, що рівень радіації в районах, де відбувалися російські військові дії, був щонайменше втричі вищим за оцінку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це передає NNS із посиланням на Greenpeace.

Організація провела власне розслідування щодо рівня радіації в зоні відчуження і дійшла висновку, що в МАГАТЕ надали обмежені дані і приховала реальні масштаби ядерної небезпеки.

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“Очевидно, що російські військові діяли у високорадіоактивному середовищі, але це не те що повідомляє МАГАТЕ. Можна лише зробити висновок, що МАГАТЕ чомусь вирішило не докладати зусиль для повного розслідування. З нашого опитування стало зрозуміло, що в рівнях радіації в Чорнобильській зоні відчуження немає нічого нормального, на відміну від того, в чому МАГАТЕ хоче переконати світ”, – зазначив провідний спеціаліст із радіації Грінпіс Бельгії Ян Ванде Путте.

Організація нагадує, що у квітні 2022 року МАГАТЕ надало дуже обмежені дані із запевненнями, що рівень радіації є “нормальним” і не є серйозною проблемою для навколишнього середовища чи громадської безпеки.

Слідча група в Чорнобилі також задокументувала, що російські військові дії проти основних лабораторій, баз даних і систем радіаційного моніторингу завдали серйозної шкоди науковій інфраструктурі, яка була розроблена спільно з міжнародним науковим співтовариством. Йдеться про пошкодження лабораторного обладнання, необхідного для вивчення впливу радіації на людей і навколишнє середовище, що загрожує безпеці нинішніх і майбутніх поколінь.

Greenpeace Німеччини стурбований тим, що МАГАТЕ серйозно скомпрометовано у своїй ролі в ядерній безпеці та безпеці в Україні через його зв’язки з російським ядерним державним агентством “Росатом”, зокрема з нинішнім заступником директора МАГАТЕ Михайлом Чудаковим, котрий раніше обіймав посаду в “Росатомі”.

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