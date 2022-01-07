«Лапка до лапки рятує життя»: триває благодійна акція від «Алло»

Українців закликають почати новий рік із добрих справ. Напередодні зимових свят національний маркетплейс АЛЛО розпочав благодійну акцію «Лапка до лапки рятує життя», що призначена для збору коштів на лікування онкохворих дітей, підопічних фонду «Таблеточки». Про це NNS розповіли у компанії.

За підсумками січня компанія подвоїть зібрану суму та направить кошти благодійному фонду — для допомоги дітям.

Які умови благодійної акції “Лапка до лапки рятує життя”

З 24 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року клієнти, покупці та усі охочі можуть придбати в магазинах АЛЛО благодійну наліпку-магніт із зображенням лапки чорно-помаранчевого тигреняти, символу нового року, та в такий спосіб зробити величезну добру справу та допомоги дітям одужати. Вартість магніту – 5 гривень. За перебігом збору коштів можна стежити на сайті за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

У лютому 2022 року АЛЛО подвоїть зібрані від продажу наліпки кошти та передасть їх на рахунок благодійного фонду «Таблеточки», який допомагає юним українцям боротися за своє життя. Кожний благодійний внесок надважливий; тож помножені компанією кошти покупців допоможуть дітям одужати.

«Період новорічних свят — це час подарунків та надії. В АЛЛО розпочинається час новорічного дива для підопічних фонду «Таблеточки». Найкращим подарунком для них стане допомога в боротьбі з хворобою та шанс на здорове життя. Сподіваємося, що наші клієнти підтримають таку добру ініціативу АЛЛО та долучаться до здійснення найбажанішої мрії цих дітей. Переконаний, що ця підтримка стане суттєвою, та жодна дитина не залишиться без потрібної вчасної медичної допомоги», — підкреслив Дмитро Деревицький, голова ради директорів АЛЛО.

Акція діє на території всієї України в магазинах «АЛЛО» (за виключенням тимчасово окупованих територій України). Термін проведення благодійної акції та продажу магніту може бути продовжено за рішенням організатора (ТОВ «АЛЛО»).

Усі зібрані кошти від продажу магнітів ТОВ «АЛЛО» направить благодійному фонду «Таблеточки» (м. Київ), який в свою чергу використає ці кошти для адресної допомоги онкохворим дітям та дитячим онковідділенням України.

На момент публікації цього матеріалу придбано вже 29853 магніти, а це означає, що зібрано 149265 гривень для хворих дітей. Цю суму «АЛЛО» обіцяє подвоїти. Долучайтеся!

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