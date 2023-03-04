Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету у 30 містах

Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету. Інформація з’явилася на офіційному сайті компанії, передає НСН.

З 27.02.2022 тарифна лінійка послуги Домашній Інтернет від Київстар поповниться двома новими тарифами: ВСЕ РАЗОМ Твій та Домашній регіон.

Київстар повідомив про нові тарифи: що вони передбачають

Пропозиція ВСЕ РАЗОМ Твій включає наступні послуги:

Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

17 ГБ мобільного інтернету. Невикористаний залишок зберігається, якщо плата за тарифом була знята вчасно.

Безлім на соцмережі та месенджери (доступ до сервісів без використання гігабайтів — Держава у смартфоні, Знання без меж, Соцмережі та месенджери без обмежень, Відео на ходу).

1200 хвилин на Київстар та інші мережі по Україні. Після використання хвилин — безлім на Київстар.

Доступний Роумінг як вдома.

Суперсила на вибір: Київстар ТБ, Гігабіт, Статична IP-адреса

Абонентам, яким потрібен тільки Домашній Інтернет, пропонується новий тариф Домашній регіон. В рамках пропозиції абонент отримує провідний інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. Також є можливість підключити одну Суперсилу:

Гігабіт

Статична IP-адреса

Київстар ТБ

Для нових абонентів обох пропозицій додатково діє знижка на три місяці на плату за тарифом та ознайомчий доступ до Домашнього Інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с також на три місяці. Вартість обох тарифів складає 250 грн/міс.

Нові тарифи Київстар – де вони доступні

Тарифи доступні для підключення у містах:

Вознесенськ,

Запоріжжя,

Івано-Франківськ,

Калуш,

Ковель,

Красноград,

Кременчук,

Кропивницький,

Лубни,

Луцьк,

Мукачево,

Миколаїв,

Миргород,

Нікополь,

Одеса,

Олександрія,

Охтирка,

Павлоград,

Первомайський,

Подільськ,

Полтава,

Прилуки,

Суми,

Ужгород,

Харків,

Червоноград,

Черкаси,

Чернівці,

Чернігів,

Шостка.

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