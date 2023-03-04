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Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету у 30 містах

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Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету

Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету. Інформація з’явилася на офіційному сайті компанії, передає НСН.

З 27.02.2022 тарифна лінійка послуги Домашній Інтернет від Київстар поповниться двома новими тарифами: ВСЕ РАЗОМ Твій та Домашній регіон.

Київстар повідомив про нові тарифи: що вони передбачають

Пропозиція ВСЕ РАЗОМ Твій включає наступні послуги:

  • Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.
  • 17 ГБ мобільного інтернету. Невикористаний залишок зберігається, якщо плата за тарифом була знята вчасно.
  • Безлім на соцмережі та месенджери (доступ до сервісів без використання гігабайтів — Держава у смартфоні, Знання без меж, Соцмережі та месенджери без обмежень, Відео на ходу).
  • 1200 хвилин на Київстар та інші мережі по Україні. Після використання хвилин — безлім на Київстар.
  • Доступний Роумінг як вдома.
  • Суперсила на вибір: Київстар ТБ, Гігабіт, Статична IP-адреса

Абонентам, яким потрібен тільки Домашній Інтернет, пропонується новий тариф Домашній регіон. В рамках пропозиції абонент отримує провідний інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. Також є можливість підключити одну Суперсилу:

  • Гігабіт
  • Статична IP-адреса
  • Київстар ТБ

Для нових абонентів обох пропозицій додатково діє знижка на три місяці на плату за тарифом та ознайомчий доступ до Домашнього Інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с також на три місяці. Вартість обох тарифів складає 250 грн/міс.

Нові тарифи Київстар – де вони доступні

Тарифи доступні для підключення у містах:

  • Вознесенськ,
  • Запоріжжя,
  • Івано-Франківськ,
  • Калуш,
  • Ковель,
  • Красноград,
  • Кременчук,
  • Кропивницький,
  • Лубни,
  • Луцьк,
  • Мукачево,
  • Миколаїв,
  • Миргород,
  • Нікополь,
  • Одеса,
  • Олександрія,
  • Охтирка,
  • Павлоград,
  • Первомайський,
  • Подільськ,
  • Полтава,
  • Прилуки,
  • Суми,
  • Ужгород,
  • Харків,
  • Червоноград,
  • Черкаси,
  • Чернівці,
  • Чернігів,
  • Шостка.

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Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету у 30 містах Встановити додаток

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