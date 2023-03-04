Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету у 30 містах

Київстар повідомив про нові тарифи Домашнього Інтернету. Інформація з’явилася на офіційному сайті компанії, передає НСН.
З 27.02.2022 тарифна лінійка послуги Домашній Інтернет від Київстар поповниться двома новими тарифами: ВСЕ РАЗОМ Твій та Домашній регіон.
Київстар повідомив про нові тарифи: що вони передбачають
Пропозиція ВСЕ РАЗОМ Твій включає наступні послуги:
- Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.
- 17 ГБ мобільного інтернету. Невикористаний залишок зберігається, якщо плата за тарифом була знята вчасно.
- Безлім на соцмережі та месенджери (доступ до сервісів без використання гігабайтів — Держава у смартфоні, Знання без меж, Соцмережі та месенджери без обмежень, Відео на ходу).
- 1200 хвилин на Київстар та інші мережі по Україні. Після використання хвилин — безлім на Київстар.
- Доступний Роумінг як вдома.
- Суперсила на вибір: Київстар ТБ, Гігабіт, Статична IP-адреса
Абонентам, яким потрібен тільки Домашній Інтернет, пропонується новий тариф Домашній регіон. В рамках пропозиції абонент отримує провідний інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. Також є можливість підключити одну Суперсилу:
- Гігабіт
- Статична IP-адреса
- Київстар ТБ
Для нових абонентів обох пропозицій додатково діє знижка на три місяці на плату за тарифом та ознайомчий доступ до Домашнього Інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с також на три місяці. Вартість обох тарифів складає 250 грн/міс.
Нові тарифи Київстар – де вони доступні
Тарифи доступні для підключення у містах:
- Вознесенськ,
- Запоріжжя,
- Івано-Франківськ,
- Калуш,
- Ковель,
- Красноград,
- Кременчук,
- Кропивницький,
- Лубни,
- Луцьк,
- Мукачево,
- Миколаїв,
- Миргород,
- Нікополь,
- Одеса,
- Олександрія,
- Охтирка,
- Павлоград,
- Первомайський,
- Подільськ,
- Полтава,
- Прилуки,
- Суми,
- Ужгород,
- Харків,
- Червоноград,
- Черкаси,
- Чернівці,
- Чернігів,
- Шостка.
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