Курська операція 10 днів: підсумки, результати, ризики

Курська операція триває вже 10 днів. У частини громадян України вона викликає ейфорію, у іншої частини – занепокоєння.

Про підсумки, результати і ризики операції написав аналітик, політичний і громадський діяч Віктор Андрусів, передають «Новини України – НСН». Нижче – його думка. А також трохи про те, що викликає занепокоєння у певної частини українців.

Курська операція 10 днів

Підсумки Віктора Андрусіва

1.Командування ЗСУ проявило стратегічний геній здійснивши удар в абсолютно неочікуваному місці і заставши ворога зненацька.

2.“Великі стратегічні резерви” орків виявились іпсо і міфом. 9 день вони не можуть стягнути сили для організації фронту і стримування нашого прориву.

3.На 9 день російське командування ще намагалося зрозуміти, де перебувають наші війська. Це ж наскільки все погано з розвідкою.

Наслідки:

1.Потужний інформаційний удар по режиму путіна. Істерика блогерів і суспільні настрої створюють негативний фон для мобілізації і підтримки продовження “сво”

2.Велика кількість полонених – це чудові новини для наших хлопців. На жаль, до цього співвідношення було від 1 до 5 не в нашу користь

3.Знищено сценарій заморозки по лінії фронту. Проведена операція прибрала з порядку денного пропозиції путіна і Китаю про старт переговорів після заморозки по лінії фронту.

Ризики для України

1.путін буде змушений проводити мобілізацію або знімати з фронту бригади для вибивання нас з Курської області. Зараз для нього це стратегічне питання. Нова мобілізація ускладнює ситуацію для нас, але й для путіна. Питання – що перше.

2.Небезпека застрягнути в боях в курській області, витрачати нові резерви, техніку і засоби, маючи значно менші можливості чим ворог. Це в якісь мірі реверсна ситуація з орками в Харківській, просунутись не можуть і вийти теж.

3.Небезпека обвалу фронту в іншому місці через надмірну концентрацію сил в Курській.

Тим часом ситуація на Донеччини

А тепер про те, що непокоїть українців. Це Донецький фронт.

З посиланням на військових аналітиків DeepState «Новини України – НСН» повідомляють, що за тиждень на Донеччині окуповано:

Веселе,

Вовче,

Тимофіївку

Новоселівку Першу,

Желанне,

Орлівку,

Практично втрачено:

Яснобродівку,

Південне.

Просування:

Іванівка,

Юріївка,

Веселе,

Нью-Йорк,

Залізне,

Вовче,

Північне,

Піщане,

Красногорівка,

Яснобродівка,

Новоолександрівка,

Олександрополь,

Парасковіївка,

Тимофіївка,

Пантелеймонівка,

Лозуватське,

Костянтинівка,

Журавка,

Миколаївка.

Довідка: Віктор Андрусів – що про нього відомо

Віктор Володимирович Андрусів (25 липня 1983, Львів) — політичний та громадський діяч.

2006 року Віктор Андрусів став членом всеукраїнської громадської молодіжної організації «Демократичний Альянс» (до 2007 року — Християнсько-демократична молодь України), яка у 2010 році ухвалила рішення про створення політичної партії. Віктор Андрусів був обраний заступником голови партії Демократичний альянс. Заснував та очолював аналітичну структуру партії Інститут Демократичного Альянсу імені Р. Шумана. Відіграв одну з ключових ролей в організації кампанії акцій протесту Демократичного альянсу під Межигір’ям, яка розпочалася у квітні 2013 року, пізніше — у формуванні позиції та координації участі партії у Революції Гідності. Виступав проти укладення опозицією угоди з Януковичем.

На початку виборчої кампанії парламентських виборів 2014 року вийшов із Демократичного альянсу. Що стало причиною такого рішення публічно Андрусів не коментував.

У березні 2015 року на з’їзді політичної партії Українська платформа «Собор» Віктора Андрусіва обрано заступником голови партії. На цьому ж з’їзді партію перейменовано в Республіканську платформу.

З липня 2015 року по лютий 2016 Віктор Андрусів працював заступником Голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань.

Пізніше був на призначений на посаду виконавчого директора аналітичного центру Український інститут майбутнього, який створював з нуля. За час його керівництва УІМ увійшов в перелік провідних аналітичних центрів України. Було підготовлено понад 100 експертних доповідей щодо реформ та змін в країні. Зокрема, такі відомі доповіді як «Майбутнє українських олігархів» [9], «Смерть Путіна», «Стратегія 2030».

Віктор Андрусів входив до передвиборчого штабу Президента Володимира Зеленського.

У 2021 році заснував Київську школу державного управління ім. Сергія Нижного.

Віктор Андрусів є аналітиком, публіцистом, кандидатом політичних наук. Написав понад 50 статей на теми політичної системи, реформ, Конституції тощо, нині дописи його авторства розміщені в провідних українських виданнях. Віктор Андрусів брав участь у розбудові різних громадських організацій та реалізації проєктів. Серед них Партнерство Новий Громадянин, Український незалежний центр політичних досліджень. Долучився до розробки ряду законопроєктів, зокрема, «Про доступ до публічної інформації» та «Про громадські об’єднання».

До 11 липня 2022 року був радником Голови Міністерства внутрішніх справ та радником Голови Офісу Президента України. З початку російсько-української війни заснував ряд гуманітарних проєктів, зокрема:

«Прихисток» — сайт для пошуку тимчасового житла біженцями (спільно з дружиною Галиною Янченко);

«RecreateUA» — проєкт для архітекторів, які пропонують ідеї відновлення зруйнованих будівель;

«Добробат» — волонтерський проєкт допомоги у відновленні зруйнованих будівель в звільнених містах.

11 липня 2022 року пішов у відставку з посад радника Голови МВС України та радника Голови Офісу Президента України.

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