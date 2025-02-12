«Контракт 18-24»: вже можна подати заявку в один клік на Резерв+ – які умови

Подати заявку в один клік на «Контракт 18-24» вже можна в застосунку Резерв+. Розповідаємо про це і про умови пропозиції від Міноборони України.

Вже можна подати заявку в один клік на Резерв+

Вийшла оновлена версія застосунку Резерв+.

Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18-24» в один клік.

Про це повідомили у Міноборони України 12 лютого, передають “Новини України – НСН“.

Оновлення вже доступно для iOS та Android.

Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання «Контракту 18-24».

«Контракт 18-24» – що це таке і які умови

«Контракт 18-24» – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

Міністерство оборони України 11 лютого офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Головний акцент – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку.

«Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров

«Контракт 18-24» пропонує фінансову стабільність, гарантовану державою: контракт на 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Добровольці:

отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн,

матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт,

безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування,

а також матимуть право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

«Ми створюємо умови, в яких служба стає престижною та конкурентною. Українці, які приєднаються до Сил оборони, отримають усе необхідне: найкращу підготовку, високий рівень зарплат, соціальні гарантії та можливості для кар’єрного зростання», – додав Рустем Умєров

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

«Українська армія змінюється. Вона стає сучасною, сильною і гнучкою. «Контракт 18-24» – це один із кроків до формування професійного війська нового рівня, де кожен доброволець – це цінність і сила нашої оборони», – підсумував очільник Міноборони

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