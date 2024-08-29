Командування не володіє ситуацією на Покровському напрямку, втрачаємо території шаленими темпами – DeepState

На Покровському напрямку відбувається повний хаос, наше командування не володіє обізнаністю про ситуацію на полі бою.

Про це розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий в ефірі КИЇВ24 увечері 28 серпня, передають «Новини України – НСН».

За словами Погорілого, командування, яке відповідає за цю ділянку, не володіє ситуацією та не знає достеменно, що там відбувається.

На Покровському напрямку повний хаос

Аналітик зазначає, що після спілкування з військовими, які перебувають на цьому напрямку, складається враження, що там відбувається повний хаос.

Цю ситуацію необхідно стабілізувати дуже швидко, тому що ворог має величезні просування. Ми ледь не щодня позначаємо на мапі втрату населених пунктів, – сказав Погорілий

За словами оглядача, ворог вже забрав останню ключову висоту перед Покровськом. Росіяни за 3-4 дні буквально забрали Новогродівку.

Ворог вже пробує заходити в Селидове, а це ще один немалий і досить потужний населений пункт, де можна було б утримувати ворога, зокрема, маючи там терикон, дві шахти та загалом промислове місто. Але ми бачимо, що стримування ворога дається дуже важко. Безпосередньо бійці докладають максимально зусиль, роблять все можливе, щоб знищувати ворога. На жаль, його там дуже багато, зокрема піхоти, яку застосовує ворог, яку він підтягнув до цього дуже багато, і, відповідно, там концентрація величезна , — проаналізував ситуацію експерт

Зазначимо, у Покровській громаді запровадили майже цілодобову комендантську годину. З 28 серпня обмеження на пересування діють з 15:00 до 11:00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.

У Покровську оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Життєдіяльність міста, яке довгий час було оплотом України на Донбасі, стрімко згасає. Так, зокрема, з наступного тижня тут вже не працюватимуть банки.

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