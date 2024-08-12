«Коли справи кепські, посувай ЗАЕС»: або як пожежа на станції пов’язана з подіями у Курській області

Військово-політичний оглядач з Інформаційного спротиву Олександр Коваленко пояснив, навіщо окупанти влаштували чергову провокацію з пожежею на ЗАЕС .

За словами експерта, це пов’язано із подіями у Курській області, передають «Новини України – НСН».

Нагадаємо, 11 серпня увечері горіла градирня ЗАЕС. За версією «Енергоатому», пожежа виникла або внаслідок недбалості окупантів, які зберігають зброю і боєприпаси у тому числі й у градирнях, або ж це була цілеспрямована провокація росіян.

«Коли справи кепські, посувай ЗАЕС»

Коли справи йдуть з рук геть погано – посувай атомну електростанцію, – пише Олександр Коваленко

На його думку, повний провал російських військ із оборони в Курській області змусив командування РОВ влаштувати настільки дешевий фарс із ЗАЕС, що навіть сліпоглухе МАГАТЕ не повірить версії окупантів. Але їм і не потрібно, щоби вірили.

Коваленко пише: росіяни, які перебувають у паніці через Курську операцію, хочуть змусити панікувати українців і весь світ. Густий дим над АЕС інтуїтивно пробуджує внутрішній страх і до офіційних пояснень того, що відбувається, цей страх пульсує і генерує своє бачення того, що відбувається, свою інформаційну картину. І на цьому ворог може грати в інформаційному просторі.

Крім того, росіяни намагаються шантажувати весь світ демонстрацією того, наскільки вони непередбачувані та нібито можуть підірвати АЕС, якщо щось піде не за їхнім планом. Але це такий самий блеф і фарс, як і пожежа на станції. Хоча незаперечним залишається факт, що перебування окупантів на цьому об’єкті є проблемою міжнародного рівня. От тільки міжнародне співтовариство, зокрема, МАГАТЕ, поки що проти росії не застосувало й половини тих важелів, які б значно обмежили її можливості в галузі атомної енергетики.

Зазначимо, росіяни звинувачують у пожежі Україну, яка нібито обстріляла ЗАЕС з Нікополя. А також заявляють, що під безперервними обстрілами з боку ЗСУ знаходиться окуповане місто Енергодар. Очевидно, так вони хочуть виправдати свій терор Нікопольщини, який триває вже понад два роки і який став можливим саме завдяки захопленню атомної електростанції, за якою росіяни ховаються, немов за щитом.

Нагадаємо, ми писали раніше: Україна може втратити Запорізьку АЕС – деталі