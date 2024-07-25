Коли Росія зупинить наступ: думка командувача Нацгвардії

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко висловив думку з приводу того, коли Росія зупинить наступ в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформу», передають «Новини України – НСН».

Коли Росія зупинить наступ

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко вважає, що російські війська через місяць-півтора не зможуть проводити активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону.

За словами генерала, наразі ситуація на фронті «важка», але й наступальні можливості противника «не безмежні». До того ж війська рф зазнають втрат.

Я думаю, ще місяць-півтора і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому разі. А нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати, — сказав Півненко

Він наголосив що найважливіше зараз — це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво Україною військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК, боєприпасів.

Ми працюємо над створенням резервів. Ми вчимося. І наше завдання як військових — мати боєздатні підрозділи, бригади, які здатні ефективно виконувати завдання на фронті, здатні обороняти нашу державу, — сказав Півненко

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