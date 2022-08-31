Вранці 31 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ вже прибула до Києва, де її члени зустрілися з президентом Зеленським. А пізніше з’явилася інформація, що делегація вже у Запоріжжі. Але всіх хвилює питання, коли місія МАГАТЕ фізично потрапить на ЗАЕС. Мешканці населених пунктів, які щоночі обстрілюються з Енергодара і його околиць, сподіваються, як мінімум, виспатися в ці дні. А як максимум, звичайно, всі чекають більш глобального результату – демілітаризації АЕС.

Питання фізичного допуску місії Міжнародного агентства з ядерної безпеки на окуповану російськими військами Запорізьку атомну станцію вирішуватиметься завтра, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону ввечері, передає NNS, посилаючись на Інтерфакс Україна.

При цьому Галущенко зазначив, що місії не потрібні будь-які спецперепустки, про які пишуть російські ЗМІ, а іншого законного шляху потрапити на станцію, як через територію України, не існує.

“Це визнає і сам Гроссі (глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі – ЕР)”, – наголосив міністр, який також перебуває у Запоріжжі, куди сьогодні прибула делегація агентства.

Водночас Галущенко висловив сподівання, що дії російської сторони не вплинуть на перебіг та результат місії.

“Фахівці МАГАТЕ справді професіонали і у зв’язку з цим я дуже сподіваюся, що жодні провокації та маніпуляції з боку російських солдатів та представників Росатома не вплинуть на роботу місії”, – зазначив глава Міненерго.

Водночас він звернув увагу, що місія МАГАТЕ вперше в історії проходить “із випереджальною метою, щоб убезпечити від тих варварських дій, які там відбуваються”.

За його словами, Україна та МАГАТЕ детально проговорили перелік визначених до роботи місії об’єктів.

“Наші позиції майже повністю збігаються. Ми багато зустрічей мали у Києві. Ключове, щоб російські окупанти допустили місію певними маршрутами. Щоб інспектори бачили все, що там відбувається”, – пояснив Галущенко.

Інакше, якщо росіяни спробують якимось чином відкоригувати чи спотворити маршрути, результат роботи місії може бути поставлений під сумнів, наголосив міністр.

Він також наголосив, що, окрім суто технічних функцій, місія має показати загрози безпеці, яку несе присутність збройних сил на ядерному об’єкті.