Коли можна буде купити ліки на «ковідну» тисячу – відповідь Мінцифри

Як повідомлялося раніше, українці, старші 60 років зможуть витратити так звану «тисячу Зеленського» не на культуру або подорожі. Пенсіонери отримають можливість купити ліки на «ковідну» тисячу. Коли саме – розповіли у мінцифри, передає NNS, посилаючись на «Українську правду».

З другої половини січня українці віком від 60 років зможуть купити ліки на тисячу гривень, яку отримують вакциновані громадяни. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів на брифінгу 22 грудня

“Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову.

Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн – зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку”, – сказав Федоров.

Отже, поки що витратити на ліки «ковідну» тисячу не можна. Доступні тільки квитики у кіно, фітнес-зали, басейни тощо. А також квитки на потяги і літаки внутрішнього сполучення і книжки. Наразі вже 4,5 мільйонів українців подали заявки на отримання грошей. А віділено на це з бюджету поки що лише 3 мільярди.

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