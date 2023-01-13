Кого покарають в Криму після його звільнення – у Зеленського розповіли

У Зеленського розповіли, кого покарають в Криму після звільнення півострова. Роз`яснення надала постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева, передає НСН.

За словами Ташевої, ті, хто вчиняв злочини проти людяності та військові злочини, порушував права людини та коїв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.

Ташева зазначила, що у цьому складному питанні важливо не наламати дрів.

Ризик притягнення до кримінальної відповідальності не повинен поширюватися на всіх громадян України, яким довелося жити в умовах окупації майже 9 років, – заявила вона.

За її словами, після деокупації, неправильним було б влаштовувати “полювання на відьом” та карати людей просто за те, що вони виживали в окупації.

Ташева констатувала, що після захоплення Криму житя там не зупинилося.

Події 2014 року та незаконна окупація заскочили мешканців Криму зненацька. Вони здобували освіту, працювали або мали свій бізнес, купували та продавали нерухомість, одружувалися та народжували дітей, будували плани.

Попри критичний вплив окупації на півострів, ми не можемо заперечувати, що життя там тривало й триває досі, – сказала постпред президента.

Вона звернула увагу на те, що не всі бажаючі кримчани могли виїхати.

Не можна заперечувати той факт, що не у всіх мешканців окупованого Кримського півострова була можливість виїхати з нього у 2014 році або пізніше. Тут можна перерахувати багато факторів: відсутність фінансів та можливості закріпитися на новому місці, прив’язаність до півострова з різних причин: власне майно, хворі батьки, приватний бізнес, маленькі діти. Та, врешті, звичайне небажання покидати свою Батьківщину, навіть коли на неї прийшли злочинці, – написала Ташева.

Кого покарають в Криму

За словами постпреда, українська влада розпочала роботу над розробкою підходів до застосування амністії та люстрації, які можуть бути застосовані після деокупації Криму.

У своєму блозі Ташева згадує російську владу Криму, силовиків і суддів, яких, за її словами, необхідно притягнути до відповідальності.

І хоча більшість мешканців окупованого Криму стали жертвами окупаційного терору, на жаль, є ті, хто вирішив перейти на сторону окупанта. Їхні дії можна кваліфікувати як колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, державну зраду чи порушення законів та звичаїв війни. Ми зараз говоримо не лише про так званого “голову” окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, “спікера” окупаційного “парламента” Володимира Константинова чи так званого “муфтія” Еміралі Аблаєва, обличчя яких знає вся Україна, – сказала постпред.

При цьому вона заявила, що приватні підприємці, лікарі, електрики, пожежники, рядові співробітники російських адміністрацій, якщо вони не пішли на війну проти України і не чинили злочинів, не повинні нести кримінальної відповідальності.

Якщо житель окупованого півострова не сприяв окупації, не займався пропагандою і не підтримував війну тощо, він не повинен нести кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційними адміністраціями, – зазначила Ташева.

Для прикладу, в останній категорії можна говорити про бухгалтерів у сільрадах окупованого Криму чи двірників, які мали офіційне працевлаштування в окупаційних міських радах.

Ще раз: якщо мешканець окупованого півострова не сприяв окупації, не займався пропагандою та не підтримував війну і подібне, він не має нести кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційними адміністраціями, – наголосила постпред.

Окремо Ташева сказала про вчителів, які просто продовжували виконувати свою роботу.

Якщо вони не “промивали мізки” дітям пропагандистською історією РФ, не тиснули на дітей, активно впроваджуючи освітні стандарти країни-окупантата, та не займалися мілітаризацією освіти, такі вчителі не повинні нести кримінальну відповідальність, – зазначила постпред.

Але зазначила, що українська влада збирає та акумулює інформацію про осіб, які займають окупаційні управлінські посади та мілітаризують свідомість дітей.

Одна з пріоритетних комунікаційних цілей для нас – пояснити громадянам України в Криму, що повернення під суверенітет Української держави боятися не потрібно, – підкреслила Ташева. Ми знаємо, що наші громадяни чекають повернення України, саме вони наша опора та підтримка зараз, коли деокупація так близько, – додала вона.

Що чекає на громадян рф після деокупації Криму