Кого зарахують до лав тероборони, а кому відмовлять – відповіть Міноборони

В Україні почалося формування батальйонів територіальної оборони в регіонах. Кого зарахують до лав тероборони, а кому відмовлять – відповідь дали у Головному управління розвідки Міністерства оборони України, передає NNS.

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську.

Про це йдеться у статті 9 Закону України «Про основи національного спротиву».

Громадян України, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення Присяги добровольця територіальної оборони.

Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже звернулися до громадян з пропозицією стати частиною територіальної оборони рідного краю.

Як здійснюватиметься укомплектування частин і в чому переваги служби

Перевага такої служби в тому, що військові служитимуть поруч із домівкою та захищатимуть свою малу Батьківщину.

В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади.

Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису.

Їм надаватиметься безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

Також за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Крім того, на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби — підлягає обов’язковому перерахунку.

Кого не візьмуть до лав тероборони

До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

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