Хімічна атака росіян на півдні: що собою являє речовина хлорпікрин

Армією рф була здійснена хімічна атака на південному фронті. Загарбники використали заборонену зброю проти ЗСУ. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь» вранці 24 вересня, передає NNS.

Збройні сили російської федерації скинули гранати з отруйною речовиною за допомогою безпілотників. На щастя, втрат і важких уражень немає – медикам вдалося врятувати життя українських солдатів.

За інформацією командування, росіяни скинули з безпілотного літального апарата контейнери з небезпечною речовиною на позиції українських військових, передбачається, що це була хлоропікринова граната К-51. Завдяки бойовим медикам, які оперативно відреагували на подію та надали солдатам необхідну допомогу, ЗСУ вдалося уникнути жертв — життю українців зараз нічого не загрожує.

Що являє собою хлорпікрин

Хлорпікрин масово використовували під час Першої світової війни та в Афганістані, але потім заборонили. Йому знайшли інше застосування.

Властивості хлорпікрину

Як пише сайт турецької компанії Ataman Chemicals, хлорпікрин, також відомий як нітрохлороформ, є безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом. Речовину 1848 року відкрив шотландський хімік Джон Стенхаус, влаштувавши реакцію гіпохлориту натрію з пікриновою кислотою. Сьогодні його виробляють завдяки реакції нітрометану з гіпохлоритом натрію або хлороформу з азотною кислотою.

Температура кипіння чистого хлорпікрину становить 112 градусів за Цельсієм, погано розчиняється у воді, але добре — в іприті, дифосгені та багатьох інших отруйних речовинах. Не горить, має більшу густину в порівнянні з повітрям і дуже токсичний. Молекулярна маса – 164,38 г/моль. Формула: ССl3NO2.

Бойове застосування хлорпікрину

При контакті хлорпікрин викликає сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів. Ефективно працює як сльозогінний газ, швидко позбавляє людину боєздатності, але у великій концентрації (2 мг/л при експозиції 10 хв) може призвести до смерті. Крім того, хімікат отруює воду та їжу солдатів.

Через отруйні властивості речовину у великих кількостях використовували під час Першої світової війни та накопичували під час Другої світової війни, військами СРСР застосовували її в Афганістані. Наразі її заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї нарівні з фосгеном, хлорціаном та синильною кислотою.

Застосовувати хлорпікрин у бойових діях перестали також через невисоку токсичність порівняно з іншими отруйними речовинами та сильну подразнювальну дію, що дозволяє швидко виявити застосування хімічної зброї та нейтралізувати ефект. Втім, довгий час речовину використовували для навчання військових та перевірки засобів хімзахисту.

Хлорпікрин у промисловості

Він зарекомендував себе як ефективний інсектицид та нематоцид, тому використовується для обкурювання зерна та ґрунту з метою знищення комах, грибів, гризунів та інших шкідників. Пара хлорпікрину в концентрації 0,8 мг/л вбиває коморного довгоносика, в концентрації 4 мг/л — 95% загибель малого борошняного хрущака, а концентрація 5 мг/л абсолютно смертельна для постільного клопа.

Як фумігант ґрунту хлорпікрин дозволено використовувати в сільському господарстві в США, але заборонено в ЄС. Хлорпікрин також захищає деревину від гниття зсередини. Висока леткість навіть за низьких температур дозволяє застосовувати речовину у будь-який час року, навіть узимку.

За матеріалами focus.ua