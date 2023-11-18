Як кремлівські фейки потрапляють в українські ЗМІ: відомо схему

Журналісти розповіли про стратегію поширення російської брехні в контексті інформаційної війни РФ проти України. Про це йдеться в розслідуванні видання “Бабель”, передає НСН.

Як кремлівські фейки потрапляють в українські ЗМІ

Російська фабрика фейків активно працює та робить це дуже винахідливо й по-хитрому. Вона створює псевдоамериканські медіа, які транслюють “чорнуху” проти України. А потім вітчизняні ЗМІ ретранслюють ворожу пропаганду, таким чином несвідомо підіграючи агресорові.

В якості прикладу наводиться недавня стаття в нібито американському виданні The American Insider. В ній автор Стівен Фукс пише про масштабну корупцію в державних компаніях України.

Даний матеріал понесли відомі медіа України: “Труха”, “Обозреватель”, “Медіапост” та інші. Однак ЗМІ The American Insider було зареєстроване в США лише в жовтні цього року. Всі дані про його адміністраторів приховані, ніяких контактів немає. А назва співзвучна з іншими відомими американськими ЗМІ, такими як Business Insider та America Insider.

Даний ресурс випустив декілька матеріалів, в яких розповідав про українську корупцію. Зокрема, йшлося про оборудки в “Укренерго” та “Укрзалізниці”, критикувалися також керівники цих структур. А 18 жовтня вийшла стаття про голову Нацбанку Андрія Пишного, яка схвалювала діяльність чиновника та спростовувала плани його відставки – хоча про відставку взагалі-то й не йшлося.

Окремі канали стверджували, що Пишний сам замовив про себе компліментарний матеріал. Однак насправді і ця стаття, і інші дописи були частиною інформаційної кампанії російських спецслужб, стверджує “Центр протидії дезинформації”.

“Цей вкид — продовження інформаційної кампанії з дискредитації НБУ”, – кажуть в організації.

Зазначається, що рф вже використовувала такі технології в своїй пропаганді. Вона створювала фейкові західні медіа з метою впливу на президентські вибори в США. Йдеться про такі ЗМІ, як NAEBC та PeaceData. Цікаво, що на наш слух вони звучать, кажучи дипломатично, ну геть по-російськи, це очевидний тролінг, адже назви свівзвучні з російським матом. Однак американці в більшості своїй не зрозуміли б цього.

За даними Reuters, обидва псевдомедіа повʼязані з “Агентством інтернет-досліджень” покійного Євгена Пригожина. Організація також відома як “фабрика тролів”, яка вже багато років працює на пропагандистські інтереси кремля.

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