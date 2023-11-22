Жінки, які перебувають за кордоном понад 90 днів, не можуть балотуватися на виборах – ЦВК

Українки, які понад 90 днів перебували у вимушеній еміграції за кордоном через повномасштабне вторгнення РФ на територію України, не матимуть можливості балотуватися на виборах. Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, передає НСН.

Жінки, які перебувають за кордоном понад 90 днів, не можуть балотуватися на виборах

«Серед додаткових післявоєнних викликів щодо участі жінок. Варто звернути увагу на те, що вимушене переселення, вимушена еміграція значно обмежує їх», – поінформував він.

За словами посадовця, згідно із законом, якщо жінка перебувала за кордоном понад 90 днів, то цей термін перериває необхідний безперервний термін проживання в Україні, який є умовою для балотування на виборах.

Проте Діденко наголосив, що ЦВК ще у вересні минулого року звернулася до українського парламенту з проханням не застосовувати вищезгадану умову на період воєнного стану і виключити з обмежень, що перешкоджають балотуванню.

Водночас голова ЦВК відзначив, що наразі український парламент є показовим у плані співвідношення гендерної представленості.

«За результатами виборів до парламенту у 2007 році кількість жінок у Раді становила близько 8%, у 2012 році – близько 10%, у 2014 році – близько 11%. Натомість у 2019 році в нас вже стався перший прогрес – 21%», – акцентував він.

За словами Діденка, значне збільшення представленості жінок в органах влади стало наслідком популяризації теми гендерної рівності.

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