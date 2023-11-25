“Дуже складно з ППО”: Зеленський назвав регіони України, які потребують додаткового захисту

За словами Володимира Зеленського, відчувається брак систем протиповітряною оборони у прикордонних областях, які межують з РФ та Білоруссю. Про це президент заявив на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine, передає НСН.

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“Зрозуміло, що у Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо. Тобто прикордонні області з Росією, з Білоруссю або області, які частково тимчасово окуповані – Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Донецький напрямок – дуже складно”, – сказав глава держави.

Крім того, за словами президента, “складно з ППО” у Сумській, Чернігівській і Черкаській областях.

Зеленський наголосив, що Україна передала конкретним державам-партнерам інформацію про дефіцит ППО. Йдеться про країни, які мають на озброєнні відповідні системи або мають виробничі потужності.

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