Зеленський підписав закон про обмеження ставки за мікрокредитами – подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №9422 щодо обмеження ставки за мікрокредитами. Картка законопроекту за підписом президента опублікована на сайті Верховної ради України, передає НСН.

Зеленський підписав закон про обмеження ставки за мікрокредитами

За словами народного депутата від фракції “Голос” Ярослава Железняка, документ передбачає поступове зниження та обмеження максимальної ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.

Закон, серед іншого, запроваджує показник “денна процентна ставка за споживчим кредитом”, визначає порядок його розрахунку та встановлює максимальний його розмір на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

22 листопада 2023 року Верховна рада України ухвалила в цілому законпроект №9422. За нього проголосували 255 народних депутатів.

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