Військовозобов’язаним чоловікам необхідно вчасно з’явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у разі ігнорування виклику до них будуть застосовані штрафи. Про це повідомляють Економічні новини, передає НСН.

Збільшено штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Якщо чоловік порушив правила військового обліку та не прийшов по повістці в ТЦК, то на нього накладається штраф у розмірі 1700 -3400 гривень. При ігноруванні другої повістки протягом року, сума штрафу може складати 100 тисяч гривень.

Як відомо, військовозобов’язані, які порушили правила військового обліку та не прийшли за викликом в ТЦК, повинні сплатити штраф у розмірі 1700-3400. Якщо ж чоловіки проігнорували другу повістку, тоді штраф зросте вже до 100 тисяч. А у випадку, коли призовник не з’явився до військомату більше, ніж три рази, то на чоловіка буде відкрита кримінальна відповідальність через ухилення від мобілізації. Під час воєнного стану час такі дії караються до трьох років позбавлення волі.

Також в Україні можуть виписати штраф чоловіку, якщо він відмовився прийти та уточнити дані. Наприклад, чоловік уже стояв на військовому обліку понад рік, але його не призвали, то йому можуть вручити повістку для уточнення даних. У разі її ігнорування чоловіку можуть виписати штраф від 3400 до 5100 гривень. Штраф потрібно буде сплатити протягом 15 днів із дня вручення копії постанови.

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