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Економіка

Зарплати уріжуть до 50% — хто отримає менше у 2024 році

Зарплати уріжуть до 50%

У 2024 році має скоротитися заробітна плата державних службовців, у рамках урядової постанови №.1409. Відомо, як можуть змінитися суми та чи не спровокує це дефіцит кадрів.

Про це розповів керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у блозі на сайті ЕП, передає НСН.

Зарплати уріжуть до 50%

Йдеться про постанову “Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році”, ухвалену урядом наприкінці минулого року. Зміни покликані упорядкувати оплату праці держслужбовців на основі класифікації посад.

Згідно з документом, зарплата держслужбовця має такі складові: сталу та варіативну частину.

Стала частка наразі становить 70%. До неї входять:

  • посадовий оклад;
  • надбавка за вислугу років;
  • доплата за ранг держслужбовця.
  • грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки.

Варіативна частка становить 30%. До неї входять:

  • премії —  їх призначатимуть за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (місячна, квартальна премія).

Раніше зарплата держслужбовця розподілялася у співвідношенні 40% (стала) на 60% (варіативна).

“Тепер же премія не може виходити за межі 30%. І цифри у 250% преміальних вже неможливі”, — наголосив посадовець.

Зарплати уріжуть до 50%

Як зміняться зарплати чиновників у 2024 році

Керівник Львівської ОВА уточнив, що під нововведення в адміністрації підпадуть до 600 працівників, окрім очільника, його заступників, а також патронатної служби — помічників, радників, консультантів. Вони не є державними службовцями.

У 2023 році “на руки” керівнику апарату платили 55 тис. грн, начальнику управління — 35 тис. грн, начальнику відділу — 23 тис. грн, головному спеціалісту — 17 тис. грн.

Цьогоріч “на руки” керівнику апарату виплатять 27 тис. грн, начальнику управління — 18 тис. грн, начальнику відділу — 12 тис. грн, головному спеціалісту — 11 тис. грн.

Таким чином, у 2024-му скорочення зарплат працівників Львівської ОВА становитиме від 36-50% залежно від посади. Ще гіршою ситуація очікується у районних адміністраціях.

“Скоріш за все, фахівці будуть шукати себе у приватному секторі та органах місцевого самоврядування, де зарплати є вищими, а залишаться ті, кому просто нема куди йти або ті, хто банально допрацьовує до пенсії. Хто виграє від цього? Точно не держава та всі ми з вами”, — додав Максим Козицький.

Раніше ми писали: Вступити на творчі спеціальності в Україні стане важче у 2024 році: що зміниться

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