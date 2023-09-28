Через заборону вейпів бюджет втрачатиме 5 млрд гривень щороку – УВА

Через заборону вейпів зростає контрабанда, а бюджет втрачатиме 5 млрд щороку. Українська вейп асоціація (УВА) закликала владу переглянути закон №1978, який безпосередньо забороняє імпорт і виробництво ароматизованих електронних сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна, передає НСН.

Через заборону вейпів бюджет втрачатиме 5 млрд гривень щороку

Закон набув чинності ще 11 липня 2023 року, але кількість курців у країні не зменшилася, а нелегальна онлайн-торгівля процвітає. Ціла галузь, яка мала сплатити в 2023 році 5 млрд грн податків та зборів доживає останні місяці. Ринок електронних сигарет поступово переходить до рук контрабандистів.

За словами директора УВА Юрія Суптеля, в 2022 році від оподаткування галузі електронних сигарет було зібрано приблизно 2 млрд грн, а на 2023 рік планувалося сплатити до державного бюджету майже 5 млрд грн податків та зборів. Однак через поспішне прийняття закону №1978, автори якого навіть не консультувалися з операторами ринку, держава цих коштів не отримає.

За даними асоціації, в Україні постійними курцями є близько 7 млн людей, але за останні 5 років, близько 1 млн мігрували з традиційних сигарет на електронні, і не збираються повертатись до старої, більш шкідливої звички.

Заборона ароматизованих електронних сигарет в законному обігу спонукає курців шукати альтернативу на нелегальному ринку: в анонімних телеграм-каналах, в онлайн-магазинах. На думку фахівців, до кінця 2023 року близько 70% ринку електронних сигарет може опинитися в тіні, а після закінчення запасів пристроїв для куріння ввезених раніше, у тінь піде навіть 90% ринку.

За розрахунками УВА, контрабандисти та тіньовики вже з серпня 2023 року отримують близько пів мільярда гривень прибутку щомісяця. Легка доступність контрабандних електронних сигарет в онлайн та на стихійних базарах створює серйозні проблеми для регулювання цього ринку та відкриває двері для неповнолітніх до нікотинової продукції. Національна поліція України не має ресурсів боротись з нелегальними онлайн продажами та контролювати роботу поштових операторів.

Досвід Китаю свідчить, що повна заборона призвела до процвітання контрабанди електронних сигарет, що завдало величезних збитків бюджету. Натомість уряд Великої Британії просуває електронні сигарети як безпечнішу альтернативу для курців, які курять звичайні сигарети.

Члени асоціації, що представляє основних операторів цього ринку, закликають владу до діалогу. На їх думку, взяти під законний контроль ринок електронних сигарет, можна лише змінивши текст закону №1978.

“Зараз у держави є вибір: допомогти курцям перейти на менш шкідливі продукти, дозволити новій галузі розвиватись та сплачувати податки у найважчий для країни час, або ж подарувати мільярди контрабандистам, загнавши цілу галузь у тінь. Ми сподіваємось, що уряд та депутати замисляться над абсурдністю заборони та приймуть вірне рішення”, – кажуть в асоціації.

Раніше ми писали: В Україні готують підвищення мінімальних цін на алкоголь – як зміняться цінники у магазинах