Українці, а також жителі північної півкулі можуть спостерігати метеоритний дощ. З телескопом чи біноклем дивитись на небо не варто — достатньо очей та широкого купола зірок. Про це повідомляє Телеграф, передає НСН.

За кілька днів українці побачать вражаючий метеоритний дощ: коли і де можна спостерігати

Науковці зазначають, що метеоритний потік Драконід походить від уламків комети 21 P/ Джакобіні-Ціннера. Очікується, що можна буде спостерігати до 20 метеорів на годину. Швидкість метеорів залежить від того, яку частину шляху комети перетинає земна орбіта в цей рік.

Коли та як спостерігати Драконіди

Найкращий час для спостережень — ввечері, після настання темряви, орієнтовно після 22 години. Варто знайти місце з темним небом, безперешкодним горизонтом і дуже низьким світловим забрудненням. Зазвичай Драконіди краще видні на північно-західній частині неба, трохи лівіше і вище Великої Ведмедиці.

Чому Драконіди так назвали

Якщо простежити шлях, яким рухаються метеори, здається, що вони походять із точки в сузір’ї Дракона – звідси й назва. Іноді метеоритний потік називають Джакобініди, на честь відкривача комети 21 P/Джакобіні-Ціннера Мішеля Джакобіні.

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