З початку війни в Україні стало вдвічі більше громадян непридатних до військової служби — НАЗК

Після початку повномасштабного вторгнення росії кількість українців, визнаних непридатними до військової служби, збільшилася більш ніж у два рази в порівнянні з показниками 2021 року. На першому місці Полтавська область, на другому – Київ. Про це повідомляє НАЗК, передає НСН.

З початку війни в Україні стало вдвічі більше громадян непридатних до військової служби

Повідомляється, що в Полтавській області частка військовозобов’язаних, які отримали відстрочку від служби, склала 20% від загальної кількості тих, хто пройшов медкомісію, що вище за показник 2022 року (16%). Київ посідає друге місце за цим показником із 18%, тоді як у 2022 році було 17%.

Також зріс відсоток частково придатних до служби під час мобілізації. У Дніпропетровській області таких виявилося 51% (у 2022 році було 26%), на Житомирщині — 43% (проти 31% у 2022 році), і на Вінниччині — 38% (у порівнянні з 15%).

У НАЗК наголосили, що ця статистика не передбачає незаконності рішень про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Проте наразі проводиться досудове розслідування для перевірки даних, які можуть свідчити про можливі кримінальні порушення.

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