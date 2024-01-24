В Україні шахраї відправляють громадянам фейкову інформацію про начебто надання виплат від Українського Червоного Хреста у розмірі 16 тис. грн. Аферисти роблять це задля отримання даних українців та їх ошукання. Передає НСН.

Нова шахрайська схема: виплати від Червоного Хреста

“Будьте обережними, у Телеграм-каналах поширюється фейкова інформація про нібито грошову виплату у розмірі 16 000 грн від Українського Червоного Хреста. Будьте уважними – це шахраї! На фото фейкова новина!”, – йдеться в повідомленні Сумської обласної організації товариства Червоного Хреста України.

При цьому Червоний Хрест не здійснює таких виплат. Вся інформація про надання виплат громадянам розміщується на офіційних каналах. Зокрема, на сайті redcross.org.ua.

Як уберегтися від шахрайської схеми?

В організації закликають українців бути уважними та не передавати персональні дані, номери банківських карток незнайомим людям. Також не слід переходити за сумнівними посиланнями й не переказувати гроші.

“У разі виявлення фейкової інформації, повідомте нас, надіславши посилання фейкового джерела та лист на нашу пошту – sos@redcross.org.ua”, – додали в пресслужбі.

Слід зазначити, що це давно не поодинокий випадок, коли аферисти називаються іменем благодійної організації або фонду задля того, щоб вкрасти гроші в українців. Причому вони придумують все нові уловки для цього.

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