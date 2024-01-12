Вугілля в обмін на паспорт РФ: росіяни на окупованих територіях вигадали нову схему – ЦНС

Російські загарбники продовжують вишукувати способів змусити українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорти РФ. На окупованій частині Херсонщини власникам російських аусвайсів обіцяють видавата пільгове вугілля.

Ті українці, які не мають можливості придбати паливо самостійно і відмовляються від російського громадянства – фактично приречені на холодну смерть. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає НСН.

Вугілля в обмін на паспорт РФ: росіяни на окупованих територіях вигадали нову схему

Російські окупанти у намаганнях змусити українців в окупації отримувати паспорти РФ, пробили чергове дно. Нині їх шантажують можливістю пережити зиму.

“На ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. Таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть”, – зазначено у повідомленні.

Ситуація ускладнюється тим, що окупанти не забезпечили життєдіяльність захопленої частини регіону: під час морозів значна частина населених пунктів, передовсім сіл, позбавлені електроенергії, тож не мають альтернативних способів зігрітися узимку.

“Проте росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні”, – зазначили у ЦНС.

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