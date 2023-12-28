Оборонний комітет Верховної Ради та військове керівництво обговорюють питання мобілізації 400-500 тисяч українців. Водночас мови про те, щоб призвати одразу таку кількість осіб не йде. Цей процес планують розтягнути на рік.

Про це в інтервʼю “24 каналу” розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає НСН.

“Військових треба замінювати”: за скільки часу в Україні планують мобілізувати 500 тис. людей

Українська армія наразі потребує комплектації нових бригад та ротацій. В цьому контексті також важливо памʼятати, що станом на сьогоднішній день на лінії фронту та на окупованих територіях перебувають понад 400 тисяч російських загарбників.

“Цифри у 400-500 тисяч дискутуються на рівні профільного комітету і на рівні військових. Крім того, це ж не мовиться про те, щоб одночасно взяти 500 тисяч, процес планують розтягнути на рік. Тому що війна велика, треба комплектувати нові бригади, проводити ротації, якщо ми хочемо провести певні демобілізації, також потрібно замінювати людей”, – розповів Подоляк.

Представник ОП додав, що призов такої кількості людей – це не питання компенсації втрат чи поранених в Силах оборони. Перш за все “це питання логістики, як такої, і великої війни, яка йде вже два роки”. Подоляк закликав українців “спокійно ставитись до цифр” у 400-500 тис. мобілізованих.

“(Ці цифри) будуть продискутовані разом з військовими, і відповідні комітети вийдуть на ті цифри, які нам потрібні (…) Люди, які з патріотичних міркувань, абсолютно щиро пішли на початках воювати, зрозуміло, що фізично та психологічно не можуть воювати так довго. Їх треба якось замінювати, їх треба переводити через ротаційний механізм, і це треба все обговорити”, – заявив Подоляк.

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