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В Україну завезли небезпечний сир із Франції: які хвороби може спричинити

В Україну завезли небезпечний сир

З Франції в Україну завезли сир Reblochon de Savoie, у якому міститься отруйна бактерія стафілокок. Про це повідомляє RASFF, передає НСН.

В Україну завезли небезпечний сир із Франції

За даними RASFF, виявлено небезпечний сир 19 грудня. Наразі експерти досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити висновки щодо зараженої продукції.

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Чим небезпечний сир

Виявлений у сирі стафілокок при потраплянні в живий організм починає виділяти ентеротоксини, які є причиною харчового отруєння. Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока – отруєння настає у 90% осіб, які вживали заражену їжу.

Стафілокок здатний викликати низку серйозних захворювань у людини. Зокрема:

  • пневмонію;
  • бронхіт;
  • гнійне запалення тканин пальців;
  • запалення товстої та тонкої кишок;
  • запалення кістки та кісткового мозку;
  • запалення внутрішньої оболонки серця тощо.

Раніше ми писали: Токсини у побутових товарах – яких речовин варто уникати

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