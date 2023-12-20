В Україну завезли небезпечний сир із Франції: які хвороби може спричинити

З Франції в Україну завезли сир Reblochon de Savoie, у якому міститься отруйна бактерія стафілокок. Про це повідомляє RASFF, передає НСН.

В Україну завезли небезпечний сир із Франції

За даними RASFF, виявлено небезпечний сир 19 грудня. Наразі експерти досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити висновки щодо зараженої продукції.

Чим небезпечний сир

Виявлений у сирі стафілокок при потраплянні в живий організм починає виділяти ентеротоксини, які є причиною харчового отруєння. Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока – отруєння настає у 90% осіб, які вживали заражену їжу.

Стафілокок здатний викликати низку серйозних захворювань у людини. Зокрема:

пневмонію;

бронхіт;

гнійне запалення тканин пальців;

запалення товстої та тонкої кишок;

запалення кістки та кісткового мозку;

запалення внутрішньої оболонки серця тощо.

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