В українців можуть забрати половину пенсії: причина

Пенсіонери в Україні можуть втратити частину своїх виплат. У випадку деяких порушень з боку особи, ПФУ уріже його пенсію на 20% або 50%. Про це йдеться в законі “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, передає НСН.

В українців можуть забрати половину пенсії

Як мовиться в законі, якщо особа є боржником і не платить аліменти, кредити, штрафи тощо, ПФУ може зменшити суму виплат задля погашення боргу.

Причини урізання виплати:

виконання судових рішень, рішень та вироків суду, які стосуються майнових стягнень;

виконавчі написи, видані нотаріусами;

інші рішення та постанови, які підлягають виконанню аналогічно до судових рішень.

50% від пенсій уріжуть для сплати:

аліментів;

збитків внаслідок розкрадання майна підприємств, установ і організацій;

збитків, завданих здоров’ю чи тих, що спричинили інвалідність;

сум, які були переплачені із заробітної плати відповідно до закону.

20% забирають для виплати інших видів стягнень

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