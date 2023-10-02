В Україні вперше виплатили 13 млн гривень викривачу корупції – подробиці

Вищий антикорупційний суд вперше виплатив винагороду у розмірі понад 13 млн гривень викривачу корупції. Винагорода була виплачена за викриття корупції у справі про дачу хабара керівництву САП та НАБУ за закриття справи проти колишнього міністра Миколи Злочевського. Про це повідомляють Українські новини, передає НСН.

В Україні вперше виплатили 13 млн гривень викривачу корупції

У понеділок, 2 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби Миколою Ілляшенком.

Це останній фігурант зі справи.

ВАКС визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК.

Йому призначено покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням та визначено іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Згідно з угодою Ілляшенко взяв на себе обов’язки співпрацювати у іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також перерахувати 50 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію на користь держави у розмірі 6 млн доларів, з яких 5 млн 950 тис доларів уже передано на підтримку ЗСУ та ще 50 тис доларів буде перераховано до бюджету згідно з цим вироком.

Також вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 299 950 гривень.

Як повідомлялось раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало тестування Єдиного порталу повідомлень викривачів, розробленого за підтримки USAID “ВзаємоДія (SACCI)”. В тестуванні вже задіяні 10 перших органів влади.

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