В Україні хочуть заборонити Telegram на період воєнного стану – причини

У зв’язку з ризиком витоку особистих даних та потенційними російськими інформаційними спецопераціями, необхідно заборонити використання мережі Telegram в Україні. Про це заявив голова Комітету виборців України, політолог Олексій Кошель, передає НСН.

В Україні хочуть заборонити Telegram на період воєнного стану

“З Telegram в Україні потрібно щось вже нарешті робити. Навіть не щось робити, а заборонити цю мережу не період дії правового режиму воєнного стану. Оскільки за допомогою Telegram росіяни, можливо, мають доступ до персональних даних українців. Експерти вже розбивали на молекули й розписували напрямки, по яких у нас можуть бути проблеми через цю мережу”, — заявив Кошель.

Політолог наголосив, що РФ використовує мережу Telegram для здійснення інформаційних спецоперацій та старається впливати на ситуацію в Україні за допомогою цього каналу зв’язку.

“Також ми повинні зупинити роботу ворожих інформаційних ресурсів в Україні. До прикладу, минулої осені Україна тиждень обговорювала смерть Кадирова, а потім і путіна. Дві інформаційні спецоперації росії спрацювали. Факт залишається фактом. І все це їм вдалось саме через телеграм-канали”, — додав він.

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