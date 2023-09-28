В Маріуполі загарбники помирають від нестачі крові в шпиталях – подробиці

Російські загарбники помирають від нестачі крові в лікарнях окупованого Маріуполя, тому що ніхто з містян не хоче її здавати. Про це повідомляє Укрінформ, передає НСН.

В Маріуполі загарбники помирають від нестачі крові в шпиталях

«Маріуполь…В шпиталі величезна проблема з кров’ю. Фактично – її просто немає, тому окупанти мруть швидко та ефективно. На щастя, маріупольці вже розібрались кому постійно закликають здати кров і черг на станції переливання не фіксується. Навпаки. Приємна пустота», – написав у своєму Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Також він повідомив, що в Маріуполі загарбники продовжують агітувати містян на контрактну військову службу.

«Пошуки нового гарматного м’яса почались з новою силою. Реклама навіть в стилі банальних об’яв – головне, аби багато», – зазначив радник мера.

Як повідомлялося раніше, агресія Росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки тощо.

Загарбники знищують у місті пошкоджені ними будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів.

Нині у місті залишаються понад 100 тис. жителів.

Медична система загарбаного росіянами Маріуполя практично не працює, і, за даними підпілля, у місті зростає смертність від природних причин.

Маріуполь та навколишні селища загарбники перетворюють на військово-логістичний хаб російської армії.

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