В головному офісі Укренерго прокурори проводять обшуки – деталі

У середу, 20 вересня, правоохоронці прийшли з обшуком до головного офісу “Укренерго” в Києві. Обшуки проводять на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. Про це повідомляє РБК-Україна, передає НСН.

В головному офісі Укренерго прокурори проводять обшуки

В Укренерго заявили, що сприяють слідству та надають представникам Генеральної прокуратури всі документи, зазначені ухвалою. Зокрема, правоохоронців цікавлять деякі контракти, які були предметом перевірки Державної аудиторської служби. Аудит компанії завершився у березні.

Компанія нагадала, що оскаржує у суді результати аудиту через “упередженість та непрофесійність”.

“Прикро, що енергетичні компанії, як і оборонні підприємства під час війни, вимушені боротися з упередженими висновками ДАСУ. Це не сприяє ефективній підготовці до опалювального сезону, як і підвищенню обороноздатності країни” , – йдеться у повідомленні.

Масові обшуки через зловживання

Як повідомлялось раніше правоохоронці проводять понад 20 обшуків у кількох областях. Причиною стали зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України.

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