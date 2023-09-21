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Українці вважают, що держава не виконує своїх зобов’язань перед ветеранами ЗСУ

держава
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Кількість українців, які вважають, що держава виконує свої зобов’язання перед ветеранами ЗСУ, впала на 16%. За даними групи “Рейтинг”, у серпні 2022 року таких було 69%, у січні 2023 року 53%, у вересні 2023року 33%. Про це повідомляє Дзеркало Тижня, передає НСН.

Українці вважают, що держава не виконує своїх зобов’язань перед ветеранами ЗСУ

“Сьогодні тих, хто вважає по-інакшому, – майже половина (49%). Найчастіше негативної думки про виконання зобов’язань держави перед ветеранами дотримуються мешканці західних регіонів, представники молодого покоління, більш забезпечені”, – розповідають у групі “Рейтинг.

У результатах опитування також сказано, що думка про невиконання зобов’язань поширена серед людей, які або не мають близьких на війні, або мають тих, хто воює просто зараз.

держава

держава

Опитування проведене з 5 по 7 вересня цього року з ініціативи “Українського ветеранського фонду” Міністерства у справах ветеранів України, а профінансоване соціологічною групою “Рейтинг”. Аудиторія – населення віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Участь в ньому взяли тисяча респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка становить не більше 3,1%.

Раніше ми писали: 3,3 млн українських біженців можуть не повернутися додому – як це вплине на країну

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