Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі – посол Ізраїлю

Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі. Незабаром український парламент може визнати ХАМАС терористичною організацією. Про це повідомляє видання Ynet, передає НСН.

Україна є найбільш проізраїльською країною в Європі

За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, після нападу ХАМАС він отримував повідомлення підтримки як від урядовців, так і від звичайних громадян.

“Ми співпрацюємо з різними членами Ради, українського парламенту, з метою просування декларації, яка визнає ХАМАС терористичною організацією. Враховуючи той факт, що понад 20 українських громадян загинули, а двоє перебувають у заручниках, існує велика ймовірність того, що Україна прийме рішення офіційно визнати ХАМАС і, можливо, Хезболлу терористичними організаціями”, – сказав посол.

Він також зазначив, що Україна є однією з небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців або ХАМАС. Посол додав, що Ізраїль не відмовляв Президенту України Володимиру Зеленському у візиті, і наголосив, що від України не було офіційного запиту щодо візиту.

“В Україну були надіслані повідомлення про те, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться”, – заявив посол.

Бродський сказав, що Україна має зрозуміти, чому раніше Ізраїль не надавав військову допомогу і відмовив у проханні надати систему “Залізний купол”.

“Сьогодні вони розуміють, що ми не могли і не можемо віддати навіть один “Залізний купол”, тому що всі наші системи оборони і перехоплювачі потрібні нам самим. З самого початку війни тут, в Україні, ми наголошували, що сидимо на пороховій бочці на Близькому Сході. Це не було достатньо очевидним для когось в Україні, то зараз це, безумовно, набагато зрозуміліше”, – сказав посол.

Бродський також розповів, що отримував від українців пропозиції надати допомогу і приїхати до Ізраїлю, щоб допомогти з лікуванням поранених ізраїльтян.

“Важливо розуміти, що це непросте питання, оскільки українські чоловіки не можуть покинути країну через участь у власній війні. Однак я розглядаю ці пропозиції як значуще вираження підтримки народу України”, – резюмував дипломат.

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