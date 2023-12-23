Україна сьогодні надавала допомогу енергосистемі Польщі – подробиці

На запит Польщі Україна сьогодні надавала допомогу, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт/год. Про це повідомило Міністерство енергетики, передає НСН.

Україна сьогодні надавала допомогу енергосистемі Польщі

«На запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна допомогла енергосистемі сусідньої країни, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт*год з 3-ї до 8-ї години ранку», – зазначили у відомстві.

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