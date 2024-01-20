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Тег:
Економіка

У Monobank стався збій через потужну DDoS-атаку: все що відомо

У Monobank стався збій

У роботі українського онлайн-банку Monobank ввечері у п’ятницю, 19 січня, стався збій. На банк здійснили потужну DDoS-атака. Складнощі у роботі банку тривають і 20 січня.

Як повідомляли користувачі Monobank, не працювали жодні операції та транзакції. Водночас хакери направили 50 млн запитів до сервісів банку. Проте атаку успішно відбили. 20 січня деякі клієнти не можуть скористатися частиною сервісів. Пише OBOZ.UA, Передає НСН.

У Monobank стався збій через потужну DDoS-атаку

У Monobank стався збій

У Monobank стався збій

У Monobank стався збій

“Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв’язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців. Дякуємо за розуміння”, – сказано у повідомленні чат-боту банку.

Користувачі масово повідомляли, що додаток видавав помилку під час входу та здійснення операцій. Співзасновник Monobank Олег Гороховський на своєму каналі в Telegram зазначив, що було дві DDoS-атаки, та запевнив, що ситуація під контролем.

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О 00:45 він написав, що банк відбився від атаки.

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