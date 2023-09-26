У Києві викрито нарколабораторію з “товаром” на суму близько 50 млн грн – подробиці

У Києві правоохоронці викрили потужну лабораторію з виробництва небезпечного синтетичного наркотику “Альфа PVP” та вилучили 68 кг “товару” на суму близько 50 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Києвська міська прокуратура, передає НСН.

У Києві викрито нарколабораторію з “товаром” на суму близько 50 млн грн

У ході багатоетапної спецоперації правоохоронці встановили, що організатори злочинної групи (двоє мешканців столиці) облаштували в місті Києві лабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа PVP» у великих обсягах.

За даними слідства, до складу злочинної групи входило 9 осіб – двоє організаторів, «дистриб’ютори» та фасувальники.

Готовий “продукт” продавали через Telegram-канал шляхом “закладок” у визначених місцях.

У ході подальших слідчих дій співробітники поліції затримали ще чотирьох осіб, причетних до фасування та збуту психотропів. Під час обшуків у вказаних осіб вилучили значну кількість наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Наразі за клопотаннями прокурорів щодо шести осіб застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Щодо ще трьох осіб вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

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