У Кропивницькому 9-річний Максим Бевз вже більше року чатує на блокпосту і збирає кошти для української армії. За весь цей час хлопець допоміг бійцям купити та відремонтувати машину, передає медикаменти військовим та відвідує поранених у госпіталях. Про це пише ТСН, передає НСН.

У Кропивницькому 9-річний Максим влаштував імпровізований блокпост та збирає кошти на ЗСУ

9-річний Максим чатує на блокпосту “24 бики”, він зупиняє автомобілі та пояснює, що збирає гроші на ЗСУ. Хлопчик вже понад рік після школи волонтерить біля свого дому.

Крім автомобілів, тут зупиняють і пішоходи, та жертвують на українську армію. Волонтерити Максим почав ще влітку 2022 року.

“Я так думаю, що важко їм одним там бути. Не закінчиться так скоро війна”, – пояснює школяр.

Спочатку місцеві діти віддавали хлопчикові кишенькові гроші, потім школярі почали самі долучатися.

“Ми взнали, що він ще стоїть на блокпосту і Максим сказав – хочете зі мною? Ми такі – ну давай! І за цього в нас є привичка така, що іноді ми приходимо до Максима на блокпост”, – каже юний волонтер Олексій Гергель.

Усі зібрані гроші хлопці передають військовим. А натомість отримують сувеніри з фронту. Вже мають трофейну ворожу каску, підписані прапори, гільзи та шеврони підшефних підрозділів.

Минулого року Максимко допоміг зібрати кошти на купівлю автомобіля для армії. Пізніше – на її ремонт після обстрілу. Натомість солдати покатали дітей на відновленій машині.

Батьки Максима пишаються своїм сином.

“Було спочатку важко. Тому що багато хто критикував дитину, багато хто говорив, що не потрібно, війна, в дитини повинно бути дитинство, не погружати його в це. Але так як в нас в родині є багато, хто воює, є друзі, дідусь, його три рідних дядьки і він не може стояти осторонь”, – каже мати Максима Олена Бевз.

Хлопчика каже, що волонтеритиме до перемоги. А у майбутньому мріє стати військовим.

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