У більшості військовослужбовців виплати у 2024 році залишаться на тому ж рівні, що й у 2023-му. Однак на їх збільшення можуть розраховувати ті військові, які отримали інвалідність через травму під час несення служби або виконання службового завдання.

Зміна пов’язана зі зростанням прожиткового мінімуму із 1 січня наступного року. Про це повідомляє “24 канал”, передає НСН.

У якої категорії військовослужбовців у 2024 році збільшаться виплати

З 1 січня в Україні зросте прожитковий мінімум. Нині він становить 2 589 гривень, але вже з нового року буде 2 920 грн. Від цього показника залежить сума виплати для військовослужбовця, який отримав інвалідність у результаті бойових дій.

На розмір компенсації від держави залежить, коли було отримано травму. Якщо це сталося під час виконання службового завдання, то виплата буде набагато більшою.

У разі, якщо інвалідність була отримана через травму, отриману під час несення служби, компенсація буде від 70 до 120 прожиткових мінімумів. Тобто від 204 400 грн до 350 400 грн.

Якщо інвалідність була отримана через травми під час виконання службового завдання, то військовий може розраховувати на виплату у розмірі 250-400 прожиткових мінімумів. Мінімальний розмір компенсації у 2024 році становитиме 730 тис. грн, а максимальний – 1 млн 168 тис. грн.

Чи можна отримати виплати, якщо інвалідність отримана через хворобу чи нещасний випадок

Юрист Лобунько Михайло стверджує, що виплата також передбачена, якщо під час виконання обов’язків у військового сталося захворювання чи нещасний випадок. Розмір залежить від групи інвалідності:

І група — 120 прожиткових мінімумів;

ІІ група — 90 прожиткових мінімумів;

III — 70 прожиткових мінімумів.

Зазначимо, що це не поширюється на солдатів строкової служби. Виплати компенсацій строковикам також проводяться, але вони регулюються іншими правовими нормами.

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