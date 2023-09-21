У “Дії” запустили тестування нової послуги: що про це відомо

У застосунку “Дія” розпочато бета-тестування нової послуги оплати штрафів за адміністративні правопорушення. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

У “Дії” запустили тестування нової послуги

За словами міністра, люди часто скоюють адміністративні правопорушення через незнання законодавства. Наприклад, пройшли митний контроль, але не задекларували кошти. Або курять у заборонених місцях.

Нова послуга дозволяє користувачам сплачувати штрафи без купи паперів, поїздок до судів чи банків. Лише кілька кліків у додатку.

Наразі Мінцифрі слід переконатися, що послуга працює максимально зручно та коректно. Для цього й проводять бета-тестування.

Долучитися до бета-тесту можна за цим посиланням, якщо людина досягла 16 років, має верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у “Дії” та судову справу зі штрафом за адмінпорушення.

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