ТЦК в Києві планує витратити понад 13 млн гривень на ремонт – ProZorro

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оголосив тендер на капітальний ремонт і реставрацію. Відповідні роботи вартуватимуть понад 13 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті ProZorro, передає НСН.

ТЦК в Києві планує витратити понад 13 млн гривень на ремонт

Як вказано у коментарях до тендеру, ремонт проводитимуть для військової частини, ним займатиметься ТОВ “БК БУД ПЛЮС” — єдина компанія, яка взяла участь у відкритих торгах з особливими умовами. Зокрема, підрядник повинен буде:

провести очищення внутрішніх поверхонь стін та їх подальше фарбування;

облаштувати підлоги та підвісні стелі;

замінити дверні коробки;

викласти новий електропровід та освітлення;

організувати нові водопровідні мережі та систему опалення.

Відповідні роботи планують завершити до кінця березня 2024 року.

Що думають українці

Водночас, не усі українці оцінили таку “ініціативу”. Зокрема, на сторінці тендеру “посипалися” коментарі українців, на думку яких, ремонти за 13 мільйонів не на часі.

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