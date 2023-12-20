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То миші, то воші: росіян в окопах косить “кара небесна”

росіян в окопах косить

По лінії бойового зіткнення ворог починає хворіти на окопні хвороби. Головною причиною таких епідемій серед окупантів є відсутність гігієни. Передає НСН.

Росіян в окопах косить “кара небесна”

“На Авдіївському напрямку і загалом по лінії бойового зіткнення ворог починає хворіти, зокрема, на окопні хвороби”, – повідомив прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, це відбувається через ігнорування окупантами санітарних норм.

“Російські окупанти хворіють і у деяких підрозділах вже зафіксовано епідемію педикульозу”, –  зазначив Штупун.

При цьому нагадав, що вчора Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на Куп’янському напрямку є проблеми у ворога  з так званою мишачою лихоманкою.

“На Куп’янському є проблеми з так званою “мишачою лихоманкою”, то на Донеччині – це педикульоз”, – сказав Штупун.

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