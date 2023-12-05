Ситуація в енергосистемі складна: енергетики звернулись з терміновим проханням

Сьогодні, 5 грудня, в Україні споживання електроенергії найбільше за останні чотири дні. В “Укренерго” закликали споживачів використовувати світло ощадливо. Про це компанія написала у своєму Telegram-каналі, каналі НСН.

Ситуація в енергосистемі складна

Озвучено поради, як можна зекономити електроенергію на роботі:

слідкуйте за тим, щоб не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. (Наприклад, кондиціонер + електрочайник або кавомашина + мікрохвильова піч + комп’ютер); вимкніть світло у приміщеннях, які не використовуються (на складах, у підсобках, туалетах, душових, тощо); зменшіть інтенсивність освітлення приміщення в той час, коли не приймаєте відвідувачів; користуйтеся настільними лампами або іншим локальним світлом на робочому місці замість яскравого освітлення усього приміщення; по можливості, вимкніть освітлення вивісок у денний час (особливо у пікові години); вимкніть із розеток усі зарядки, якщо вони в цей час не заряджають ваш ноутбук, телефон або інший пристрій.

Як повідомляє “Укренерго”, в Україні залишається складною ситуація в енергетичній системі. Проте відключень електроенергії наразі не прогнозується. Збільшення споживання через похолодання може спричинити дефіцит в енергосистемі.

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