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Ситуація в енергосистемі складна: енергетики звернулись з терміновим проханням

Ситуація в енергосистемі складна
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Сьогодні, 5 грудня, в Україні споживання електроенергії найбільше за останні чотири дні. В “Укренерго” закликали споживачів використовувати світло ощадливо. Про це компанія написала у своєму Telegram-каналі, каналі НСН.

Ситуація в енергосистемі складна

Озвучено поради, як можна зекономити електроенергію на роботі:

  1. слідкуйте за тим, щоб не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. (Наприклад, кондиціонер + електрочайник або кавомашина + мікрохвильова піч + комп’ютер);
  2. вимкніть світло у приміщеннях, які не використовуються (на складах, у підсобках, туалетах, душових, тощо);
  3. зменшіть інтенсивність освітлення приміщення в той час, коли не приймаєте відвідувачів;
  4. користуйтеся настільними лампами або іншим локальним світлом на робочому місці замість яскравого освітлення усього приміщення;
  5. по можливості, вимкніть освітлення вивісок у денний час (особливо у пікові години);
  6. вимкніть із розеток усі зарядки, якщо вони в цей час не заряджають ваш ноутбук, телефон або інший пристрій.

Як повідомляє “Укренерго”, в Україні залишається складною ситуація в енергетичній системі. Проте відключень електроенергії наразі не прогнозується. Збільшення споживання через похолодання може спричинити дефіцит в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі складна

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